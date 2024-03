“Hay que pensar en el impacto de las redes sociales”: expresidente de la FCC sobre TikTok

Tom Wheeler, expresidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, sigla en inglés de Federal Communications Commission) de Estados Unidos, conversó con La W para analizar la polémica en torno al proyecto de ley que aprobó la Cámara de Representantes para prohibir la red social TikTok en este país, algo que busca por la Casa Blanca y a lo cual todavía debe dar luz verde el Senado.

Este proyecto, aprobado el pasado 13 de marzo con 352 votos a favor y 65 en contra, requiere que la empresa china ByteDance se desvincule de la aplicación de videos cortos TikTok, o de lo contrario esta plataforma será prohibida en el país.

Posteriormente, Steven Mnuchin, exsecretario del Tesoro durante la administración de Donald Trump, anunció que está reuniendo a un grupo de inversores para intentar comprar TikTok. No obstante, Mnuchin no especificó quiénes serían los otros inversores en ese acuerdo ni cuál sería la valoración potencial de esta popular red social.

Al respecto, Wheeler se pronunció sobre qué tan probable es que prospere la iniciativa del exsecretario: “Es muy temprano para decir si puede o no tener éxito (…) todo el mundo tiene ideas, obviamente está bien tenerlas y perseguir la visión, pero aún se desconoce si es viable”.

Adicionalmente, Wheeler aseguró que poner en marcha este tipo de proyectos definitivamente es un desafío.

Además, sostuvo que los retos van mucho más allá de TikTok y destacó que el Congreso por lo menos ya está reconociendo la situación y actuando sobre las redes sociales: “El tema de las redes sociales es mucho más amplio. Hemos visto cómo en los últimos 20 años han estado dilatando estas discusiones sobre las redes sociales y por fin se está viendo con TikTok”.

Sin embargo, pese a que consideró un avance que el Congreso esté poniendo sobre la mesa el reto que tienen las redes sociales, esto no es suficiente: “Hay que ver si (el proyecto) pasa en el Senado. Luego, tiene que terminar en la Corte Suprema, (un proceso que) se espera que dure varios años”.

“Hay que pensar en el impacto de las redes sociales a una escala mucho más grande. En primer lugar, invaden la privacidad de las personas y crean un ambiente en el cual los datos de las personas son manipulados, así como las personas mismas (…) también se manipulan los mercados y se destruye la confianza de nuestra fundación”, sostuvo Wheeler.

Por eso, el expresidente de la FCC aseguró que no se han establecido las reglas de comportamiento que se deben seguir en una tecnología transformativa como la de las redes sociales.

Además, aclaró que lo que se busca con TikTok no es una prohibición de la plataforma, sino que esta sea adquirida por una empresa norteamericana: “Si esto no se lleva a cabo, puede tener una consecuencia como la prohibición, pero esto tiene que pasar primero por el Senado (…) si hay un problema constitucional porque, al parecer, el Gobierno no podría quitarle a una persona un negocio como este sin ir a juicio, probablemente será un litigio que dure varios años”.

En ese tiempo, agregó Wheeler, se podría crear una agencia de expertos para establecer esos estándares de comportamientos que deben tener las redes sociales, pues por mucho tiempo se ha ignorado el gran impacto que tienen.