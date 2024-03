JEP inicia formalmente macrocaso de crímenes contra indígenas y cita a coronel de Ejército

La W conoció que la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio inicio formal al caso de violencia contra pueblos indígenas (caso 09) con el primer llamado a declarar a dos exmilitares de considerable rango, por un crimen considerado representativo: el secuestro y asesinato de tres líderes de la comunidad Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta en 1990.

Los citados son el coronel (r) Luis Fernando Duque Izquierdo (excomandante del Batallón La Popa) y el capitán (r) Pedro Fernández Ocampo (exjefe de inteligencia del batallón.

El crimen fue el secuestro y asesinato de los mamos Arhuacos Ángel María Torres, Luis Napoleón Torres y Antonio Hugues Chaparro, quienes de hecho iban a participar en la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, pero fueron secuestrados y asesinados entre el 28 de noviembre y 2 de diciembre de 1990 por miembros del Batallón La Popa. Sus cadáveres aparecieron en Bosconia, El Paso y San José de Ariguaní.

Pero no todo quedó ahí, también serán interrogados por otro crimen que ocurrió ese mismo 28 de noviembre de 1990, la tortura de los hermanos José Vicente Villafañe Chaparro y Amado Villafañe, así como Manuel de la Rosa Pertuz dentro del Batallón La Popa. Todo lo anteriormente mencionado ocurrió tras el secuestro del empresario José Vicente Mattos Liñán, a manos de las Farc, hecho al cual se quiso vincular a la comunidad indígena.

“Los hechos y la conexidad y simultaneidad de estas dos conductas punibles, relacionadas con la retención de los dos grupos de indígenas el mismo día y con el mismo propósito, permite comprender el contexto de persecución contra dichas personas, por el hecho de pertenecer a dicha etnia indígena y vincularla con las acciones criminales del mencionado grupo subversivo”, indicó la JEP.

La investigación sobre este crimen se reactivó a partir de una sentencia de la Corte Constitucional proferida en 2014 donde se ordenó continuar la indagación, tras sendas decisiones de la Justicia Penal Militar que precluyeron los casos contra Fernández y el coronel Duque Izquierdo. Hasta antes de que la JEP avanzara en este caso, la Fiscalía había reactivado la indagación contra los exmilitares.

Ya en el ámbito de la JEP, particularmente el capitán Fernández Ocampo en un documento que presentó a la jurisdicción señaló su disposición de contar la verdad sobre lo ocurrido en esos crímenes. Asimismo, afirmó en otro documento que tanto él como su defensa habían estado recibiendo insistentes llamadas y mensajes del coronel Luis Fernando Duque Izquierdo.

“Quiero poner en conocimiento que el coronel Luis Fernando Duque Izquierdo viene llamándome de forma insistente desde el día de ayer y me envió mensaje de texto al WhatsApp para que lo llamara, me pareció importante informarlo al despacho teniendo en cuenta que él está involucrado en el proceso que me compete. (...) consideramos que puede ser importante para el despacho conocer el interés que tiene el señor Duque Izquierdo de contactarlo, esto atendiendo que mi representado ya aportó verdad”, denunció en su momento el capitán Fernández y su abogada.

Las fechas y sitios de la diligencia a la que tendrán que comparecer los citados, serán comunicadas en los próximos días.