Recusan a dos de los congresistas que firmaron para archivar reforma a la salud, ¿por qué?

A propósito de la recusación contra dos senadores Alirio Barrera y Honorio Henríquez, que intenta nivelar la balanza en el Gobierno, ante el escenario desfavorable para la reforma a la salud, que tiene hoy 9 de 14 votos en contra, el diputado Héctor Fabio Osorio, autor de estas recusaciones, dio detalles en W Fin de Semana.

Cabe resaltar que, si se aprueban las recusaciones, los senadores tendrían que apartarse del debate de la reforma a la salud.

De acuerdo con lo manifestado por Osorio, radicó esta recusación porque los senadores habrían recibido recursos en la financiación de la campaña para el Senado de la República por parte de EPS.

“Amparado en la Constitución y la ley que cualquier colombiano puede recusar si tiene conocimiento de una causa que impida que algún congresista que no se haya comunicado y que no puede estar participando en una votación para que se mantenga la transparencia he radicado ante la senadora Martha Peralta una recusación en contra de los senadores porque es claro que deben declararse impedidos, porque la misma Comisión Nacional Electoral, en su comunicado ratifican que recibieron recursos de las EPS”, explicó.

