Deschamps confirma que el Real Madrid no prestará a jugadores franceses para Olímpicos

El seleccionador francés, Didier Deschamps, confirmó que el Real Madrid ha escrito a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) para indicarle que no cederá a sus jugadores para los Juegos Olímpicos de París.

“Conocía hace tiempo que habían mandado ese correo. Es una decisión que corresponde al club, que si dice no, es no”, indicó el técnico.

Esa decisión cierra las puertas de la selección olímpica a jugadores que habían mostrado su deseo de disputar los juegos, como el centrocampista Eduardo Camavinga, pero también puede afectar a Kylian Mbappé si finalmente ficha por el Madrid.

El delantero de 25 años había mostrado su deseo de jugar los Juegos en su ciudad natal, aunque en sus últimas declaraciones sobre el asunto se había mostrado menos contundente sobre ese asunto.

Mbappé anunció hace unas semanas al PSG que no seguirá en el club francés al término de su contrato el próximo 30 de junio y todo apunta a que firmará por el Real Madrid.

El seleccionador olímpico, Thierry Henry, se pronunció en el mismo sentido que Deschamps, asegurando que para el caso de Mbappé tenían la dificultad añadida de que desconocen dónde estará el jugador la próxima temporada.

“Nosotros trataremos de hacer lo necesario a nivel de clubes, sabemos que se va a ir (del PSG), pero no sabemos dónde”, indicó el técnico, que lamentó depender de los clubes en este caso al no ser los Juegos Olímpicos una fecha FIFA y, por tanto, no estar obligados a cederlos a las selecciones.

Henry, que podrá contar con tres futbolistas de más de 23 años, aseguró que intentarán reunirse con todos los clubes, en particular con el Real Madrid que emitió su veto a ceder a sus futbolistas para los Juegos.

“Sabía que muchos clubes no los iban a prestar a los jugadores, sobre todo los clubes extranjeros, ya que los franceses nos van a ayudar, pero los extranjeros lo rechazan. Vi el correo (del Real Madrid) y me lo esperaba. Pero yo no me quedo con el primer ‘no’, vamos a ver qué podemos hace”, señaló.

Henry aseguró que “todos los jugadores quieren ir” a los Juegos, pero lamentó que “será difícil”.

“Vamos a intentar hablar con el club y ver qué podemos hacer”, señaló.