Hay otros dos contratos más con una empresa de papel: Carlos Carrillo, director de UNGRD

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el escándalo de los carrotanques en La Guajira y las inconsistencias que ha encontrado sobre este caso.

De acuerdo con Carrillo, “es una misión bastante dura, creo que hay otras posiciones en el Estado que demandan menos adrenalina que esta, pero vamos bien, a pesar de esos problemas que ha habido para conformar el equipo, en este momento, solamente una de las directivas del señor Olmedo sigue aferrada a su cargo que es la señora Ana María Castaño, secretaria general, poderosísima”.

Añadiendo que “por lo que yo he sabido, el señor Olmedo López venía a la oficina un día y de resto estaba en los territorios. A mí no me cabe la menor duda que la señora Ana María Castaño es la que manda en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo”.

