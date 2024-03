Ordenan el cierre extraordinario de la sede judicial del CAN

El Consejo Superior de la Judicatura ordenó el cierre extraordinario de la sede judicial CAN ( Aydée Anzola de Linares), donde se encuentran los juzgados administrativos y algunos despachos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esto por las dificultades en el suministro de energía que se vienen presentando desde el último fin de semana.

En el oficio con el que se anunció la decisión se advierte que “desde el día sábado 16 de marzo de la presente anualidad se han venido presentando problemas con el fluido eléctrico en el CAN, está situación ya fue reportada a la Empresa de Energía de la ciudad ENEL, no obstante, a la fecha (18 de marzo a las 9 :37 de la mañana) aún no ha sido restablecido el servicio y estamos a la espera de la llegada de los técnicos de ENEL. En orden a lo anterior, y atención a que aún no tenemos certidumbre acerca de la hora de restablecimiento del servicio, de manera respetuosa le solicito ordenar el cierre de esta sede judicial y la consecuente suspensión de términos a efecto de no afectar el servicio de justicia”, se lee en el oficio que envió el director seccional de Administración Judicial de Cundinamarca, Carlos Alberto Rocha Martínez.

Debido a esto, “se decide ordenar el cierre extraordinario de la totalidad de los despachos judiciales y demás dependencias ubicadas en la Sede Aidée Anzola de Linares, ubicada en la Carrera 57 No. 43-91 de esta ciudad, de conformidad con la razón esbozada en la comunicación enunciada y suscrita por el doctor Carlos Alberto Rocha Martínez, en calidad de Director Seccional de Cundinamarca, por el día de hoy dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)”.

En ese sentido, se suspenden los términos judiciales para los siguientes trámites:

Tutelas y habeas corpus: Deberán presentarse exclusivamente por el aplicativo web.

“Recepción de Tutelas y habeas corpus en Línea” en la URL https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/tutelaenlinea.

Dichas acciones se tramitarán y decidirán haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC.

W Radio conoció que los trabajadores de los juzgados y de los despachos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuvieron muchas dificultades para trabajar, por las fallas en el servicio de energía.