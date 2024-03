Periodista denuncia que miembros de la UNP estarían portado armas sin papeles

La periodista de Espacio Noticias Amalfi Rosales denunció en los micrófonos de La W que integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP) estarían portando armas ilegales.

Según señaló, “me desplazaba con mis dos escoltas de Barranquilla a Riohacha y a la altura de Mingueo nos paró un retén rutinario”.

Añadiendo que “nos pidieron una requisa y la documentación de las armas, pero resulta que las armas no tenían documentación, no estaban legales y parece ser que los hombres no tenían vinculación a las ULT las cuales están prestando el servicio a la UNP”.

De igual manera, comentó que desde el 2015 tiene esquema de protección con dos hombres y un vehículo para este fin.

“Yo vengo denunciando estas irregularidades que se estarían presentando en la UNP, pero vemos que el director no hace nada. La corrupción no se está acabando, por el contrario, se está aumentando”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación: