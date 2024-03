Agitado debate sobre Constituyente volvió a meter a la reforma pensional al congelador

Como era de esperarse, el debate que abrió el presidente Gustavo Petro el pasado viernes sobre una Asamblea Nacional Constituyente para sacar adelante su agenda de Gobierno volvió a generar tensión en el Congreso.

Este lunes estaba previsto que arrancara la discusión de la reforma pensional en la Plenaria del Senado, sin embargo, por cerca de cuatro horas los senadores se dedicaron a expresar argumentos a favor y en contra de la posibilidad de cambiar la Constitución Política de 1991, desplazando por completo el debate del proyecto.

Dicha reforma tiene hasta el próximo 20 de junio para terminar de ser discutida en los tres debates que le faltan, lo cual significa que este fue otro día perdido. Y es que el trámite no avanzó por falta de quórum, pero además porque no hubo ambiente para abrir las exposiciones de los ponentes y mucho menos para votar la iniciativa.

La senadora Angélica Lozano, una de las principales promotoras del proyecto, señaló al Gobierno como principal responsable de lo sucedido, pues todo indica que la pelea alrededor de la Constituyente apenas comienza y terminará opacando por un tiempo más el resto de temas.

“La reforma pensional no se abordó hoy porque el presidente puso asamblea constituyente como tema. La sesión giró sobre posturas de cada bancada y congresista. Senadores que les gusta ser escuchados pero no oír a los demás hicieron levantar la sesión. Para mañana 15 inscritos (me incluyo) sobre el globo constituyente. Es el Gobierno quien auto saboteó la pensional hoy y mañana”, indicó.

Aún no está claro el desenlace de esta iniciativa, que es la que ha tenido mayor opción de ser aprobada, pero podría terminar perjudicada ante la inconformidad de quienes consideran la propuesta de Petro como un ataque directo al Congreso y su autonomía.