Alerta por niveles de los embalses en el país que sirven para la generación de energía

Los embalses del país llegaron a un nivel de llenado del 35.7% de su capacidad, lo que empezó a generar alertas en diferentes sectores al tener en cuenta que según la Unidad de Planeación Minero-Energética, si los mismo llegan a niveles inferiores al 27% representan una amenaza real para la generación energía eléctrica en Colombia.

En entrevista con La W, el CEO de la consultoría del mercado eléctrico, Enersinc, Jorge Sierra, se pronunció sobre la situación de los embalses y el seguimiento que desde allí se les hace a diario. En efecto, confirmó que desde ya se deben empezar a encender algunas alertas.

En sus declaraciones, Sierra manifestó que “actualmente el ritmo de calidad de los embalses ya es preocupante, digamos que en una o dos semanas vamos a alcanzar el mínimo histórico que hemos registrado en Colombia”.

Así mismo, el analista confirmó que, de llegar a alcanzarse el mínimo histórico, el peor escenario que enfrentaría el país es un riesgo inminente de racionamiento de energía.

“Por escenario, es evidentemente un riesgo de razonamiento que ya comenzó a aumentar actualmente, podría decirse que todas las plantas que respaldan a los embalses ya están a tope, solo faltan dos o tres plantas por entrar a generar, pero la situación es preocupante y pensamos que hay que tomar medidas para respaldar a los embalses”, indicó.

A pesar de que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) manifestó en las recientes jornadas que en Colombia ya había empezado la temporada de lluvias, desde Enersinc se expresó que esto no ha sido suficiente para reponer el agua en los embalses del país debido a que dichas lluvias no han sido tan fuertes y constantes como se esperaba, agregando que “por las condiciones del suelo, el agua inicialmente que cae en las primeras lluvias se absorbe y no se alcanzan a llenar las cuencas para producir energía eléctrica o embalsar una represa”.

Por otra parte, comentó que hay que “terminar de prender todas las plantas térmicas del sistema para evitar un riesgo mayor de racionamiento. El riesgo de racionamiento siempre está presente en los Niños, pero en esta situación de embalse cualquier cosa, por ejemplo, el cierre en la planta de Pagua o cualquier falla en una hidroeléctrica podría dejar sin energía aparte del país”.

Finalmente, desde Enersinc se explicó que, ante los números registrados y mencionados anteriormente, no se puede descartar un incremento en los precios de la energía, teniendo en cuenta que las plantas térmicas que respaldan al sistema, por costos de combustibles y operación, empezarían a generar energía a un mayor precio.

Sin embargo, se dejó claro que la mayoría de los usuarios del país están protegidos con un precio fijo por los contratos de generación que se han firmado con anterioridad desde el 2023.

Gráfico de Enersinc. Foto: Enersinc. Ampliar

Escuche la entrevista completa a continuación: