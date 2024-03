Martha Alfonso se despachó contra MinSalud por “falta de liderazgo” y planteó relevo

Pese a que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se salvó de ser apartado de su cargo vía moción de censura en la Cámara, recibió duras críticas desde el propio Pacto Histórico por cuenta del papel que ha jugado en el trámite de la reforma a la salud, que intenta sobrevivir a su tercero de cuatro debates.

La representante Martha Alfonso, del Pacto Histórico, cuestionó la que calificó como “falta de liderazgo técnico y político” e incluso consideró que Jaramillo es responsable en parte de la imposibilidad de lograr consensos para destrabar el proyecto.

Alfonso lideró con éxito los dos primeros debates de la iniciativa en la Cámara, siendo una de las principales defensoras del modelo propuesto por el presidente Gustavo Petro, razón por la cual sus observaciones generan inquietud en la coalición de Gobierno.

“Es demasiado frustrante que la falta de liderazgo técnico y político del ministro hoy tenga en los aprietos que tiene la reforma. La moción se negó, pero lo que muestra es una inconformidad de muchos sectores frente a la manera como está haciendo su gestión”, manifestó.

Asimismo, la congresista indicó que hay otros factores que están causando un “bloqueo” a la agenda del Gobierno, pero que las declaraciones de Jaramillo han sido “irresponsables” y han enredado el trámite.

“Ha hecho falta un ministro mucho más claro en la exposición, en la pedagogía y defensa de la reforma, y con mayor capacidad de incidencia y diálogo. El desayuno al que se convocó debió haber sido antes y no después de la ponencia negativa, entonces son las cosas que uno dice, ‘¿dónde está ese liderazgo que se necesita?’”, precisó.

También sorprendió expresando que estaría siendo marginada del debate, pese a haberse echado al hombro la pelea para aprobarla en los debates anteriores.

“Si el ministro me quiere fuera de la discusión no me van a llamar a Palacio a hablar de ello y la prueba es que hasta estuve recusada siendo ponente de la reforma”, dijo.

Finalmente, sobre un posible relevo en esa cartera, Alfonso concluyó que “es un tema potestativo del presidente”, pero que “al Ministerio de Salud le vendría bien un liderazgo con mayor capacidad técnica y política”.