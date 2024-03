Piden testigos en juicio contra Álvaro Leyva; la Procuraduría definirá si los admite

Este 20 de marzo se adelantó el juicio disciplinario en contra del canciller suspendido Álvaro Leyva, por el lío de licitación de pasaportes ante la Procuraduría General de la Nación.

En medio de la audiencia, el abogado Mauricio Dueñas presentó los descargos y pidió varias pruebas documentales y algunos testimonios, solicitando que sean llamados a declarar en el juicio disciplinario que continuará el 11 de abril:

Luis Gilberto Murillo, canciller encargado; Juan Pablo Estrada, abogado de Thomas Greg & Sons; Fernando Grillo, procurador delegado; José Arango, contralor delegado; entre otros.

La defensa sostiene que las pruebas testimoniales son pertinentes para aclarar la información relacionada con la empresa Thomas Greg, por ejemplo, en el caso de Juan Pablo Estrada, abogado de esta empresa, el documento explica:

“La prueba es apta y apropiada porque con ella se pretende ampliar y aclarar información relacionada con la participación de la empresa THOMAS GREG & SONS, dentro del proceso LP-001 de 2023. Igualmente, el testimonio busca poner de presente las irregularidades del pliego de condiciones de la Licitación Pública LP-001 de 2023; especialmente sobre las condiciones restrictivas que impidieron la pluralidad de oferentes, así como los criterios de evaluación que estaban previstos para favorecer y brindar ventajas irrazonables a esta empresa”, dice el oficio de descargos acerca del testimonio de Juan Pablo Estrada.

En el caso del canciller (e) Luis Gilberto Murillo, el oficio sostiene que es importante establecer los detalles de la licitación pública No. 001 de 2023:

“La prueba es apta y apropiada porque con ella se pretende obtener información sobre el proceso de licitación pública No. 001 de 2023 para que explique por qué a la fecha no se ha adjudicado, aun cuando las decisiones del doctor Leyva Durán fueron revocadas por medio de las Resoluciones No. 1394, 1395 y 1396 del 26 de febrero de 2024, así como indique si, como ministro en encargo, advirtió irregularidades en dicho proceso de contratación”, señala el documento.

Solicitudes testimoniales

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Finalmente, la defensa de Álvaro Leyva también solicitó en el pliego que se desestimen los dos cargos que se adelantan en su contra, en el juicio disciplinario.