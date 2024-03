Queremos que Salvatore Mancuso vuelva al departamento: gobernador de Córdoba

Montería

Desde el municipio de Tierralta, Córdoba, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, hizo una solicitud formal al gobierno que preside Gustavo Petro, con la finalidad de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso retorne al departamento y repare a las víctimas en esta sección del país.

Según el mandatario, este sería el momento oportuno para la reconciliación, luego de que el mismo Gobierno Nacional avalara a Mancuso como gestor de paz.

“Yo hoy quiero hacerle una solicitud formal, señor presidente, que Salvatore Mancuso vuelva al departamento y mire de frente a las víctimas; y que las víctimas sean realmente reparadas. La paz se logra con transformación territorial, hagamos un pacto por Tierralta, por Córdoba y el Alto Sinú; usted pone recursos y yo pongo recursos como gobernador para que podamos hablar de una paz con oportunidades en este municipio de nuestro departamento”, expresó Zuleta Bechara.

“Soy de una generación que sueña con la paz, señor presidente. Necesitamos que Córdoba conozca su historia para transformar su presente y convertirse en ese gran laboratorio de paz”, agregó el mandatario departamental.

En respuesta, el presidente de la República sostuvo que “además de la verdad en Córdoba, implica que este gobierno mire a Tierralta en su dimensión histórica, no como un dato más en los papeles y en los cuadros del Excel”.

“Ya no se trata de firmar un acuerdo de paz entre gente armada, la verdad, no le sirvieron al territorio, aquí dicen: ni guerrilleros del EPL, ni paracos, ni Farc, y hasta yo diría, ni Clan del Golfo, si aquí el acuerdo no es la transformación del territorio, lo demás es carreta, lo demás puede servir, pero si hay una transformación del territorio y esta es una responsabilidad del gobierno y el gobierno lo sabe. O es capaz como no lo ha hecho la oligarquía colombiana en 200 años, en estos tres años es capaz de transformar el territorio o no hay paz. Lo hemos puesto como un objetivo del litoral pacífico y ahora es lo que yo llamo los ‘sures del Caribe’, la segunda región más pobre de Colombia”, puntualizó el jefe de Estado.

Cabe recordar que, solo en Tierralta habría un registro de más de 50.000 víctimas del conflicto armado, según los datos entregados por las autoridades departamentales.