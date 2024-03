No todo es mi culpa: Petro a Efraín Cepeda por percance de su hija en aeropuerto

En las últimas horas, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, denunció “guerra sucia” en su contra, por cuenta de un procedimiento, aparentemente irregular, de la Policía, cuando su hija abordaba un vuelo internacional, en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, de Barranquilla.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro respondió asegurando que es un procedimiento que se hace con todo el mundo.

“Llega la hija, la paran en el aeropuerto -como a todos nosotros nos ha parado-, vamos a revisar su maleta señorita, se puso brava porque es la hija del senador. Y entonces dijo: ¿qué no sabe que yo soy hija de un senador? - Entonces le dio rabia, fue el piloto y dijo: no señorita, aquí se requisa cualquiera al azar, es un protocolo, así sea hija de quien sea. Entonces, se puso más bravo el piloto que dijo que cerraba el avión y se fueron y ahora me echaron la culpa, -no mi hermano- no toda la culpa de Petro”, dijo el mandatario.

Desde la Policía aseguran a W Radio que junto a la hija del senador Efraín Cepeda, se inspeccionó el equipaje de otras 11 personas, ya que es un procedimiento normal con equipaje que lleva candado. Agregaron que no hubo “atropellos” como denunció el congresista.