Radican denuncia contra director de la CREG por prevaricato por omisión

Ante la Fiscalía General de la Nación quedó radicada la denuncia contra el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Omar Fredy Prias Caicedo, por el delito de prevaricato por omisión.

La denuncia penal fue instaurada por Codisgen, el gremio de comercializadores distribuidores sin generación despachada centralmente, “por poner en riesgo a empresas comercializadoras de energía eléctrica en diferentes regiones del país”.

Argumentan que, el alto funcionario no ha adoptado las medidas urgentes que se requieren para enfrentar la crisis energética en Colombia, que podría terminar en un apagón.

En la denuncia se advierte que, durante más de un año, y luego de 19 reuniones, omitió y rehusó cumplir con su función legal de establecer fórmulas para la fijación de tarifas y asegurar una oferta energética eficiente.

El reconocido abogado penalista Mauricio Pava Lugo, representa judicialmente a Codisgen y explicó que meses y meses de inacción, produjeron la situación misma de “comer o pagar la luz” lo que demostraría que al parecer se cometió un delito por parte del director de la CREG.

“Por no actuar a tiempo, las empresas no recuperaron los costos y gastos de la operación y los usuarios no tienen cómo pagar las tarifas altas”, señaló Pava Lugo.

El gremio que representa a algunas de las empresas encargadas de distribuir y comercializar energía eléctrica, han advertido acerca de su grave liquidez, consecuencia del aumento en los precios de la energía.

Se señala en la denuncia que se han realizado múltiples reuniones con el director ejecutivo de la CREG además de las comunicaciones que se han enviado para llamar la atención sobre la crisis de liquidez, que podría generar un apagón en Colombia

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios también alertó sobre el colapso financiero que podría desencadenarse y las fuertes consecuencias que esto tendría para el país.

Entre las afectaciones que podrían generarse son: terminación de contratos de suministro eléctrico, dejando expuestos a los usuarios finales a precios fluctuantes.

Igualmente, esto generaría un impacto severo en la provisión del servicio de energía eléctrica en el país, poniendo en riesgo su confiabilidad.

En la Costa Atlántica el 70% de la población corresponde a estratos 1, 2 y 3, quienes históricamente se han enfrentado a las mayores dificultades con el suministro de este servicio.

Con el incremento de la temperatura que provoca el Fenómeno de El Niño, el consumo de energía se incrementa considerablemente, lo que producirá un alza en las tarifas que pocos podrán afrontar.

También señalaron que es urgente que la CREG regule y reduzca los precios de la generación de energía.