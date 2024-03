‘Caya’ es vieja prófuga, quién sabe qué negocios tenía con Pineda y Ñeñe: Luigi Echeverri

Luis Guillermo Echeverri, exgerente de la campaña presidencial de Iván Duque, aseguró en Sigue La W que Jaime Pineda nunca aportó un peso, y que así se puede verificar en el Consejo Nacional Electoral y en las cuentas que él manejó.

“Si hubiera hecho eso yo lo tenía que registrar y no está registrado no dijimos nada que no estuviera... era el patrimonio mío el que se podría ir al tarro, era yo el que podría estar en la cárcel como le pasó a Prieto. Yo al ‘ñeñe’ nunca lo conocí, vine a saber cuándo salieron los audios de ‘Cayita’ Daza”.

‘Luigi’ Echeverri se refiere a uno de los cientos de audios de María Claudia ‘Cayita’ Daza, quien fue mano derecha del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su candidato Iván Duque, por el Centro Democrático.

Específicamente se refiere al audio publicado por la periodista María Jimena Duzán, en el que se escucha a ‘Cayita’ hablando con un ‘Luchi’ pidiéndole ‘un poquito’ de las 1.000 barras que supuestamente el narcotraficante ‘Ñeñe’ Hernández estaría recaudando con Jaime Pineda para la campaña de Duque.

“No entiendo por qué dicen que Iván Duque montó en aviones de Pineda. Yo entiendo que Pineda es un señor que pueda estar cuestionado y entiendo que el otro señor que mencionan pueda estar cuestionado y entiendo que el ‘ñeñe’ y entiendo que ‘Cayita’ Daza se fue del país. Pero miren las conversaciones mías con ‘Cayita’ Daza a ver a dónde. Lo único que decían es que yo era un tal por cual que no recibía absolutamente nada. Ahora si la gente roba y se engaña entre ellos en la calle, nosotros no tenemos conocimiento de eso, por eso no podemos responder por eso”

Sigue La W reveló que el ejecutivo de Kenworth, Jaime Pineda, que cerró el negocio de los 40 carrotanques de La Guajira, les aseguró a las autoridades que el dueño de esta filial en Colombia no se había enterado del millonario contrato para la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Sin embargo, el nuevo director de la Unidad, Carlos Carrillo reveló que Impoamericana SAS no solo le compró 40 camiones DAF a Kenworth de la Montaña, sino que al parecer hubo otro contrato por 20 camiones más para ensamblarlos como carros de bomberos y otros 20 más como carrotanques, estos también con la exigencia de que fueran marca DAF CF410, camiones importados únicamente por Kenworth de la Montaña.

Luis Guillermo Echeverri cuestionó los supuestos negocios por debajo de la mesa y fuera de la campaña de Iván Duque presidente, que estarían haciendo ‘Cayita’, el ‘ñeñe’ y Jaime Pineda, dueño de Kenworth, hoy vinculado al escándalo de sobrecostos por más de 20 mil millones de pesos de los carrotanques de la Guajira.

“Ahí lo que tienen ustedes es una vieja prófuga que se le voló a la justicia, que se fue del país y otro tipo que lo mataron quién sabe por qué, hablando entre ellos y quién sabe qué negociado tenían entre ellos, con Pineda o con otra gente. Perdónenme, pero yo soy un hombre honorable”, aseguró Echeverri.

“Las campañas de Iván Duque fueron limpias y fueron certificadas por las autoridades (...) Qué tiene que ver una campaña que declaró todo con que unos particulares estén haciendo cosas por fuera que no tienen que ver, cuando la misma ‘Cayita’ en ese audio les dice ‘allá no están recibiendo’ y cuando en otro audio de ‘Cayita’ con un señor Daza dicen que yo soy un hijue...tantas que no recibo plata, y ese fue el estigma que yo tuve toda la campaña. Sí... y sí porque no recibí, y por qué no recibí, porque yo no me quería ir para la cárcel porque yo soy un hombre honrado. Es muy berraco que lo comparen a uno con todos los ladrones”, enfatizó el exgerente de la campaña Duque presidente.

Esta es la transcripción del audio

“’Cayita’ Daza: ¿Y qué va a hacer con eso?

‘Luchi’: Que va pa’ Bogotá a reunirse con ellos mismos.. con 20 empresarios pa’ recogerle otro billete, esta semana que llegue a Bogotá

‘Cayita’ Daza: Sí... Pero él no puede abrir su boca porque aquí no están recibiendo plata, imagínate tú... que eso es pa’ el partido (Centro Democrático)

‘Luchi’: porque él tú sabes que él habla todo. A mí me lo dijo el otro día que estaba bebiendo...

‘Cayita’ Daza: Regáleme un poquito...

‘Luchi’: Tú tienes que ponerte de acuerdo con él a ver por qué lado se entrega esa vaina pa’ ver si queda aalgo...

Me dijo que había levantado con los manes que estaban ahí, con JAIME PINEDA y con dos más, ¡mil barras!”.

‘Cayita’ Daza: Ojalá... Yo quisiera”