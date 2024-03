JEP criticó a la Fiscalía por nulo avance sobre amenazas a magistrados: “no pasó nada”

En el marco de la declaración de la Sala de Reconocimiento de la JEP en la que presentó a ocho exmilitares para que el Tribunal de Paz (Sección de Reconocimiento) les imponga penas restaurativas como máximos responsables por falsos positivos en Dabeiba, el magistrado Alejandro Ramelli hizo una dura crítica hacia la Fiscalía.

Ramelli fue el magistrado que lideró la investigación por falsos positivos en Dabeiba y precisamente por esto fue víctima de amenazas, así como su magistrado auxiliar Hugo Escobar. El juez durante la declaración reprochó fuertemente a la Fiscalía al indicar que ninguna de las 12 denuncias que se han radicado por amenazas (o incluso el atentado a uno de los soldados que estaba aportando verdad) ha presentado resultados.

“Todas las denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía y hasta la fecha no ha pasado absolutamente nada con ninguna de las 12 denuncias que colocamos, y eso sí que es preocupante, que en ese caso la impunidad es contra nosotros que estamos buscando el fin de la impunidad del resto” señaló Ramelli.

Asimismo con preocupación señaló que debido a la ausencia de resultados de la Fiscalía sobre quiénes están detrás de los atentados y amenazas, han tenido que mantener las medidas de “autoprotección” al considerar que el fenómeno criminal ocurrido en Dabeiba es solo “la punta del iceberg” de dicho fenómeno delincuencial entre otros hechos que les falta por descubrir.

“Hace unos días estuvimos en Cimitarra y allí Justicia y Paz llegó al cementerio municipal por las versiones de los postulados para recuperar los cuerpos de las víctimas. Entonces uno dice, ¿aquí no había una alcaldía, no había un párroco, no había nadie? que llegaban los paramilitares a enterrar a todo mundo en Cimitarra; y eso que pasó en Cimitarra pasó en San Onofre. Los paramilitares se apropiaron de los cementerios y eso pasó por todos lados” indicó.

Por otra parte, la magistrada Nadiezhda Henríquez anunció la entrega digna del cuerpo de la víctima Jhon Jarvi Cañas, durante este mismo viernes 22 de marzo. Cañas fue una de las víctimas que fue recuperado en el cementerio Las Mercedes, donde había sido enterrado clandestinamente por los militares.