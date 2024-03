Festival Estéreo Picnic. (Foto: JUAN PABLO PINO/AFP via Getty Images)

Video: denuncian que no dejaron entrar a persona con discapacidad al Estéreo Picnic

Yasoda Carvajal denunció en W Fin De Semana que a su hermana con discapacidad no la dejaron entrar al Estéreo Picnic a pesar de haber comprado la entrada.

“Llegamos el jueves a la entrada VIP para ingresar, ella es cuadripléjica, lo que le impide mover sus extremidades y moverse por sus propios medios. Nos dirigimos al personal de logística, les informé de la discapacidad de ella y nos dijeron que no podemos ingresar porque yo (Yosoda), su acompañante, no tengo manilla”, señaló.

“Inicialmente me dijeron que no podían asignar personal y que debían escalar la situación, pasaron 3 horas y no solucionaron nada”, añadió.

Asimismo, expresó que ni el festival, ni centros de salud le ofrecieron ayuda para ingresar. “Pasó el tiempo y todo el mundo me dio la espalda”.

¿Qué dice Estéreo Picnic?

A través de un comunicado, Evenmec Salud sostuvo que sí se le ofreció un acompañamiento por parte del personal del Estéreo Picnic.