Al Oído: A Claudia López y su combo de politiqueros oportunistas ya nadie les cree

Acertaron: hoy hablaremos del partido Alianza Verde, ese que nos sorprende cada día. Ya no sabemos qué piensan, pues en redes sociales la mayoría actúa como oposición al Gobierno Nacional después de haber sido los más cercanos a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro.

Pese a que se les advirtió todo lo que vendría, a muchos les ganó el afán de subirse en el bus ganador. Por eso sorprende ese actuar.

Por favor: ustedes no son un detergente, dejen esa lavadera de manos a la que cada día le creemos menos. Nadie olvida que apoyaron y ayudaron a llegar al Gobierno, se hacen llamar “independientes” pero en redes posan de oposición.

Al final, siempre tienen un salvavidas, como sucedió con el senador Fabián Díaz que, al radicar la ponencia alternativa de la reforma a la salud, solo intenta salvar el proyecto.

Así tal cual fue lo que sucedió con la exalcaldesa Claudia López, quien siempre ha apoyado al presidente Petro. Ahora que no le es taquillero, posa de crítica.

¿Lo mejor? Ella y quienes la siguen son tan brillantes que nos quieren hacer creer que están haciendo oposición para después verla de candidata a la Presidencia. Como dice la canción: no me toquen ese vals, porque me matan.

Claudicó Bogotá y, con el mismo combo que nos tienen hoy en medio de esta incertidumbre, pretenden que les permitamos claudicar Colombia. Lo peor: las mismas con los mismos.

Bogotá no recordará a Claudia López precisamente por una buena gestión. La mayoría del Concejo sí la recordará con cariño, ya que parece que mermelada fue lo que más hubo en su Alcaldía.

Ahora, amanecemos con la noticia de que la Contraloría lanzó una fuerte alerta por mala ejecución de recursos en su administración. Es decir, ni honrar la palabra pudieron con eso de la tal consulta anticorrupción. que solo fue un trampolín para llegar al cargo.