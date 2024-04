Al Oído: Disculpe alcalde ‘Fico’, al estadounidense sí lo dejaron volar ¡gravísima falla!

Vergüenza es lo que debemos sentir en Colombia al conocer que el estadounidense que ingresó con dos menores a un hotel en El Poblado se saliera con la suya y ya no esté en el país.

Dice el alcalde ‘Fico’ Gutiérrez: “esta debe ser una lucha de toda la sociedad. En Medellín no toleramos la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”; debo decir que no es cierto.

Ahora, por el ruido de la noticia y la indignación ciudadana, es que se resaltan este tipo de mensajes, pero los hoteles en Medellín y otras ciudades, más allá de pegar información diciendo que es un delito cualquier tipo de explotación sexual, no hacen más, ¿acaso nadie se da cuenta que cuando uno va a hospedarse en Medellín a veces ni piden que se registren todas las personas?

La Alcaldía anterior de Medellín, bajo la administración Daniel Quintero, entregó la ciudad convertida en un lugar en el que el control se perdió y ese panorama lo encuentra el alcalde Federico Gutiérrez, una Medellín que hoy atrae también en turismo por droga y explotación sexual.

¿Qué molesta? Miren, molesta que a nuestros mandatarios no se les puede volver que sólo son autoridad y gallos finos para pelearle al presidente Petro y cuestionarlo, pero cuando realmente se necesita que sean esa autoridad se convierten en gaticos.

Esto no es nuevo, ¿cómo es posible que, además de mensajes gaseosos de ‘vamos a luchar todos juntos contra la explotación sexual’, no se presenten instrumentos legales reales para empezar a combatir este flagelo de manera directa?

La realidad supera la ficción, al hotel en el que ocurrió todo lo suspendieron 10 días, sí, 10 días, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo nos dicen que todos luchan contra la explotación sexual cuando el castigo para el sitio en el que fueron encontradas fue solo cerrar una semana larga?

¿Quieren dar un mensaje fuerte y contundente en Medellín? Bueno, que todos se articulen y que se dé la extinción de dominio a este hotel, eso enviaría un verdadero mensaje. La inversión no se va a ahuyentar por ver un castigo ejemplar a un lugar que abrió sus puertas a la explotación sexual infantil.

Medellín, que siempre había sido ejemplo de tanto para nuestro país, exige que los valores vuelvan a imponerse en la sociedad. Alcalde ‘Fico’, no le de miedo tener mano dura cuando hay que tenerla los medellinenses las van a respaldar.

El colmo del cinismo es el congresista Alex Flórez, quien salió a decir que el gringo se voló mientras ‘Fico’ se asoleaba, ¿en serio? El congresista se fue a Cartagena no a luchar contra la explotación sexual, sino a fortalecer el turismo sexual parando en la Torre del Reloj y llevándose a una joven en su carro, en ese hotel tampoco nadie vio y acá nada pasó. Lo de siempre, pasamos de página y ya. Es más, en su partido ni siquiera sanción fueron capaces de dar.

La noticia que deberíamos tener hoy es que se inició el proceso de extradición de Timothy Alan. ¿Qué está haciendo y que dice la embajada de los Estados Unidos en Colombia? Porque hasta el momento ni un solo comunicado. Lo último que hay en su cuenta de Twitter es un lindo post de conejitos de felices pascuas… Calculen. ¿Y si fueran menores estadounidenses que dirían?

Por otro lado, frente a este negocio que es una olla sin fondo por lo rentable en el mundo,

¿Qué ha hecho el ICBF para frenarlo?

Cierro diciendo que a uno le duele ver lo que sucede con nuestra niñez, los niños en Colombia parecen no importar a mayoría de nuestros políticos y claro no votan, seguro por eso no les es tan taquillero.