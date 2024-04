“Que no crea que por salir del país no pasará nada”: Federico Gutiérrez a estadounidense

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la noticia que generó todo tipo de reacciones en la sociedad colombiana: un ciudadano estadounidense estuvo con dos menores de edad en un hotel de la capital antioqueña.

Vea aquí Fiscalía investiga si estadounidense descubierto con menores cometió delitos sexuales

Este estadounidense fue identificado como Timothy Alan Luvigston y aún se investiga si cometió algún delito sexual con los menores de edad.

“Lo que tiene que haber es una sacudida como sociedad, no se puede seguir permitiendo esto. Lo que viene pasando es muy grave y no solo en Medellín. No podemos permitir que venga gente de afuera o de adentro a acabar con la niñez”, dijo.

“Este es un tema en donde hay bandas criminales dedicada a la trata de personas”, agregó.

Específicamente sobre el caso, Gutiérrez señaló que deben esclarecer cómo llegaron los menores a ese hotel, sin embargo, reveló que tienen la hipótesis de que pudo ser a través de una aplicación.

“No permitiremos la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”, expresó.

Asimismo, ante la salida de Alan Luvigston de Colombia, el alcalde sentenció que continuarán las investigaciones y “que no crea que por irse del país no pasará nada”.

“Este sinvergüenza logró salir del país y debió pagar cárcel en Colombia. Aquí tiene responsabilidad, al igual que los dueños del establecimiento”, afirmó.

A propósito del hotel, mencionó que “establecimiento que se preste para la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, merece extinción de dominio”.

¿Apoyará Estados Unidos un proceso contra uno de sus ciudadanos?

‘Fico’ reveló que ha sostenido varias conversaciones con el embajador de Estados Unidos en Colombia en el que han expresado su apoyo a Colombia en este tipo de casos.

“Cuando hemos tenido conversaciones con el embajador he sido claro con él: ellos protegen a sus ciudadanos, pero alguien que venga a violar la ley a nuestro país, entonces el gobierno americano ofrece toda la colaboración”, indicó.

Finalmente, hizo una reflexión ante este tipo de casos de abuso sexual en Colombia:

“Ojalá lo volvamos famoso para que todos los depravados que creen que pueden venir a hacer lo que quieran y vean que hay consecuencias”, concluyó.