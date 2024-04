Expareja agredida por diputado de Santander rompió el silencio y habló de sus denuncias

Bucaramanga

La excompañera sentimental del diputado de Santander Jesús Ariza rompió su silencio luego de que se conociera un video en donde el militante del partido Cambio Radical la agrede verbalmente. Habló en exclusiva en Sigue La W para contar su versión de los hechos y de los actos de violencia de los que venía siendo víctima.

Stefanny Pico fue enfática en decir que no tiene ningún tipo de interés político sino en que se resuelva este caso, que mencionó, son tres denuncias las que interpuesto en contra del diputado Ariza: por violencia intrafamiliar, acceso carnal violento e inasistencia alimentaria a su hijo.

Pico señaló que desde octubre del año 2021 conoció al diputado e iniciaron la relación; después ella quedó embarazada y se fueron a vivir juntos y en enero de 2022 empieza a darse cuenta de el problema que Ariza tiene con el alcohol.

“Yo no hice los videos por venganza en contra de él, lo hice por una situación que se venía evidenciado en nuestra familia y era su problema con el alcohol, yo lo hacía porque él al día siguiente no se acordaba de lo que hacía, lo hice para que se diera cuenta de la situación, yo quería era ayudarlo”, señaló Pico.

Además, contó que iniciaron terapia de pareja e incluso que el diputado estuvo participando en alcohólicos anónimos. Aseguró además que el comportamiento de Ariza cada vez era peor, por lo que empezó a guardar los videos debido a que le había robado dos celulares.

“Veo que él no quiere cambiar, solo ejerce una manipulación sobre mi. Yo estoy en embarazo, se presentan otras situaciones cada vez más graves hasta que yo le digo que si no cambia entonces ya no más. Yo me separé una vez, incluso me fui de la ciudad porque tenía que salvaguardarme a mi y a mi bebé”, agregó la excompañera sentimental del diputado Ariza.

De igual manera, Pico indicó que interpuso las denuncias correspondientes ante las diferentes autoridades como ICBF, pero que no escaló. También asegura que “la violencia de la que fui víctima fue tanto física, verbal, psicológica, económica y sexual.”

El diputado Ariza fue citado para el lunes 8 de abril a las 7:30 a.m. a la audiencia en donde le imputarán cargos por el delito de acceso carnal violento y se revisará la solicitud de protección a la víctima.