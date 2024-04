¿Qué diferencias hay entre gemelos y mellizos? Explicación científica

Una de las etapas que suelen ser más especiales para algunas parejas es la de tener un bebé, un ser humano que llega para cambiar positivamente la vida cotidiana de las personas; sin embargo, en algunos casos se presenta que en la fecundación del espermatozoide al óvulo ocurre un proceso diferente que como resultado genera la implantación de gemelos o mellizos, dos fetos que nacen en un mismo parto, pero que conservan disimilitudes notorias de alto estudio para la ciencia.

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), el gemelo es una persona “nacida del mismo parto, especialmente cuando se ha originado por la fecundación del mismo óvulo”; sin embargo, los mellizos son quienes también nacen de un mismo parto, pero con la diferencia de que provienen de “la fecundación de distintos óvulos”; por lo tanto, el proceso de concepción es completamente distinto.

¿Cuáles son las diferencias entre gemelos y mellizos?

Si bien, desde la definición es posible dar cuenta de la primera gran diferencia entre ambos partos, esta no sería la única, pues de acuerdo con el Instituto Bernabeu de Madrid, España, dedicado a la medicina reproductiva, los mellizos son hermanos de un mismo parto, pero no comparten ninguna peculiaridad, pues son dos espermatozoides los que fecundan dos óvulos diferentes; por lo tanto, pueden o no ser del mismo sexo e incluso compartir la mitad de sus genomas.

Por su parte, los gemelos al provenir del mismo óvulo comparten el ADN y el mismo sexo (dos niñas o dos niños); sin embargo, aunque son idénticos, tienen pequeñas variaciones que los hacen ser únicos; por ejemplo, poseen huellas dactilares distintas. Además de ello, en términos ginecológicos, los gemelos se producen de un solo cigoto (monocigóticos) que, posteriormente, llega a dividirse en dos; pero, los mellizos son generados de dos cigotos (dicigóticos).

¿Qué implica tener un embarazo múltiple?

Durante los primeros meses de embarazo, las madres gestantes podrán conocer si tendrán un embarazo múltiple, es decir, de gemelos, mellizos, trillizos y más, mediante una ecografía; esto resulta importante porque, a partir de ese momento, requerirán un cuidado especial, pues existen mayores probabilidades de tener complicaciones.

Según lo informado por Mayo Clinic, hospital ubicado en Estados Unidos, dentro de un embarazo múltiple, la madre deberá asistir a controles con una mayor frecuencia con el fin de verificar el correcto desarrollo de los bebés. Asimismo, es posible que el médico de cabecera aconseje aumentar de peso para “contribuir a la salud de los fetos” a través de una dieta especial alta en calorías.

De igual manera, es común que el parto inicie por medio vaginal y termine siendo por cesárea dependiendo de cómo esté acomodado el segundo bebé; asimismo, en algunos casos más severos se podría inducir el nacimiento antes de los 9 meses o 40 semanas para evitar mayores complicaciones.

Es necesario aclarar que existe una alta probabilidad de que en un nacimiento de gemelos se deba llevar a cabo una transfusión feto - fetal, esto debido a que “es posible que un vaso sanguíneo en la placenta compartida provoque que uno de los bebés reciba demasiada sangre y el otro, una cantidad insuficiente”, ocasionando a largo plazo problemas cardíacos.