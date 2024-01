¿Qué tan común es un parto prematuro y qué puede causarlo?

En entrevista con Salud y Algo Más, Gloria Amparo Troncoso, médica neonatal de la Fundación Cardio Infantil, explicó que “el periodo de gestación de un bebé tiene un término de 38 a 42 semanas, que son los 9 meses que todos conocemos. Cuando un bebé nace antes de la semana 38, es decir 37 hacia abajo, estamos diciendo que es un bebé prematuro”.

Asimismo, indicó que lo más importante es prepararse para el embarazo debido a que este debería ser planificado para que la mamá tenga sus exámenes y sus condiciones nutricionales para que se pueda formar bien el bebé dentro de la mamá. “En casos que se no sea planificado, es importante acudir a los controles prenatales porque es allí donde uno identifica si el embarazo tiene un curso normal o diferente para hacer intervenciones tempranas”.

“Si es imposible asistir a los controles, las mamás tienen que saber que el crecimiento del bebé debe ir acorde a los meses de embarazo. Después del tercer o cuarto mes empieza a crecer la barriga y no debe tener salida de líquido amniótico, la mamá no debe tener síntomas de dolor”, añadió.

En cuanto a las causas, la experta aclaró que un parto prematuro no debería presentarse y no es una condición normal porque “los bebés necesitan los 9 meses para madurar todos sus órganos, y cuando un bebé nace antes del tiempo programado, alguno de estos órganos se va a afectar porque no cumplió el tiempo que necesitaba. Debemos estar atentos porque cuando el niño nace prematuro va a necesitar una Unidad de Cuidado Intensivo”.

Por último, Troncoso especificó que “el parto prematuro usualmente tiene condiciones de riesgo, pueden ser condiciones de la mamá, una hipertensión, una diabetes o mamás que tengan problemas en el corazón o una infección vaginal, todo eso puede predisponer a que un bebé nazca prematuro”.

Escuche la entrevista completa a continuación: