“Yo misma podría ser objeto de una detención injustificada”: María Corina Machado

Luego de enviar una carta al Reino de Noruega, María Corina Machado, candidata electa en las primarias opositoras con más de dos millones de votos, pero inhabilitada para participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio, hizo lo propio enviando cartas a 18 Jefes de Estado de los países que participaron en la Conferencia Internacional sobre Venezuela realizada en Bogotá en abril del 2023.

También incluyó al Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

En la misiva, Machado agradece “los esfuerzos” de la comunidad internacional para lograr elecciones libres y justas, sin embargo, señala que pese a esos esfuerzos y a la mediación de Noruega en el proceso de negociación del que salió el Acuerdo de Barbados con garantías electorales como el respeto a los candidatos escogidos, éste se está “violando”.

La dirigente opositora también recuerda que su organización Vente Venezuela ha sido catalogada por el gobierno venezolano como “organización terrorista”, que ocho personas vinculadas a sus comandos de campaña están detenidos y cinco colaboradores cercanos se encuentran resguardados en la embajada de Argentina en Caracas ya que sobre ellos pesan órdenes de captura.

Asimismo, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que ella pueda ser detenida también.

“Actualmente, mis equipos en todo el país corren el riesgo de próximas desapariciones forzadas y yo misma podría ser objeto de una detención injustificada”, escribió en la carta en la que también relata cómo se impidió la inscripción de Corina Yoris como candidata sustituta durante el periodo de postulaciones que activó el Consejo Nacional Electoral (CNE) entre el 21 y el 25 de marzo.

“Se me sigue impidiendo salir del del país e incluso tomar vuelos dentro de Venezuela, mientras que muchas de las personas que me brindan apoyo en mis actos de campaña son objeto de retaliación. Se amenaza y prohíbe a cadenas de radio y televisión (nacionales) para impedir que me entrevisten y que divulguen mensajes asociados a mi campaña”, denunció la dirigente.

La líder opositora insistió que Nicolás Maduro no puede “manipular” el calendario electoral.

“La ley es clara: la candidatura unitaria puede sustituirse hasta 10 días antes de la elección, es decir, hasta el 18 de julio. Quedan 119 días para el 28 de julio. El pueblo venezolano está decidido a luchar con el objetivo de que podamos inscribir la candidatura presidencial que los representa legítimamente, y competir en elecciones libres y justas. No se trata del derecho de un candidato; se trata del derecho de millones de venezolanos a expresar libremente su voluntad”, sentenció Machado.

Finalmente indicó que es “crucial” el acompañamiento “en esta hora decisiva”, de la comunidad internacional “para lograr avanzar por una vía pacífica, democrática, constitucional y electoral hacia una transición ordenada hacia la democracia y libertad”.

Ampliar