Alejandro Eder dio balance del atentado a Batallón en Cali: artefactos fueron desactivados

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, estuvo en La W, con Julio Sánchez Cristo, para dar un balance del atentado con explosivos que se produjo en la noche de este jueves 4 de abril contra un Batallón de la capital vallecaucana.

“Intentaron lanzar cinco artefactos explosivos hacia el batallón, pero ninguno detonó. Todos ya fueron controlados y desactivados”, indicó.

Eder destacó que este ataque, al parecer hecho por la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc, no dejó muertos, solo afectaciones materiales.

Asimismo, el mandatario aseguró que tras el atentado desplegaron toda la capacidad de inteligencia de la fuerza pública para dar con los responsables de este hecho: “ya tenemos indicios”.

Además, mencionó que la alerta de posibles atentados en la capital del Valle la tenían desde que se rompió el cese al fuego.

“Esto lo teníamos presupuestado desde que se rompió el cese al fuego con la ‘Jaime Martínez’”, señaló.

¿Qué dicen desde el Gobierno?

“Esto ocurrió anoche y justamente estuve con el presidente en Casa de Nariño, me tocó dormir en Bogotá, por lo que no he podido hablar con las autoridades nacionales, pero estamos atendiendo la situación”, comentó.

¿Militarización de Cali?

“En Cali no ha llegado esa violencia, pero para Jamundí estamos mirando esas medidas. Hemos lanzado peticiones desde Cali pidiendo más solados, por eso, hoy llegarán más para atender esta situación”.

