Es una inmadurez del gobierno: congresista ecuatoriana tras irrupción en Embajada mexicana

Este fin de semana hubo un hecho que se llevó las miradas de la prensa internacional: la irrupción a la fuerza de las autoridades ecuatorianas en la Embajada de México para capturar al ex vicepresidente Jorge Glas.

Una de las reacciones que más generó controversia en redes sociales fue la de la congresista ecuatoriana Carla Cruz, quien aseguró: “hoy Ecuador amanece con un delincuente menos. Si les duele, busquen una pastilla”.

Hoy Ecuador amanece con un delincuente menos, con un corrupto menos en la calle, quien bajo el paraguas de “Asilado” quiso burlar a la justicia.



Si les duele, busquen una pastilla.



Claro que es perseguido, la tarea de la justicia es perseguir a los delincuentes. — Carla Cruz Zambrano (@CarlaCruzEC) April 6, 2024

Tras este mensaje, Cruz estuvo en La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la captura de Glas y las consecuencias que tendrá esta determinación del gobierno ecuatoriano.

“Jorge Glas es un prófugo corrupto que no podía haber pedido asilo, entonces México no podía dárselo. Esto ha sido una inmadurez política del gobierno, no podían haberse metido de esa manera a un Estado”, aseguró.

Añadió diciendo que Ecuador no pudo darle un salvoconducto a Glas, por lo que si él quería fugarse, lo que les correspondía era capturarlo. Sin embargo, aclaró que no debieron entrar a un territorio extraño.

De la misma manera, mencionó que le sorprende bastante que el presidente Daniel Noboa, teniendo un asesor, haya tomado la decisión de entrar de esa manera a la Embajada mexicana.

Carteles mexicanos en Ecuador

La congresista recordó que fue el líder de su movimiento, Fernando Villavicencio, quien denunció al presidente mexicano con respecto a su narcoestado.

Por eso, Cruz arremetió contra el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, señalando que “no debió meter sus narices en nuestro país”.

Rechazo internacional

“Nosotros entendemos que se rompen las relaciones diplomáticas con varios estados, esperemos que no se pierdan los tratados comerciales. Esperamos que la ONU no tenga un castigo tan elevado como lo han mencionado”, concluyó.

Reviva la entrevista completa en el audio adjunto a continuación: