Metas de transición energética en Colombia a 2050 son incumplibles: presidente de ACP

Cartagena

Un llamado serio y profundo a que se realice en el país una transición energética sin tragar entero, hizo el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, Frank Pearl, quien aseguró que actualmente se registran conversaciones desordenadas y distorsionadas alrededor del tema.

Desde Cartagena, donde se desarrolla la semana Arpel y Naturgas, indicó que se tienen una agenda donde hay metas, en el caso particular de la de Colombia a 2050, que son “absolutamente incumplibles”.

“Un llamado serio y profundo a que hagamos una transición energética sin tragar entero, tenemos una conversación desordenad y distorsionada; tenemos una agenda donde hay unas metas, en el caso particular de la Colombia, unas metas a 2050 que son absolutamente incumplibles. Los países de Europa occidental, los países de Norteamérica ya resolvieron los problemas fundamentales que nosotros no hemos resuelto, ya degradaron los ecosistemas, consumieron los bosques. Tienen unos niveles de provisión de bienes públicos y de generación de riqueza que nosotros no hemos alcanzado”, señaló.

Para la presidente de Naturgas, Luz Stella Murgas, es necesario garantizar la seguridad energética porque detrás de ella están los derechos fundamentales de los ciudadanos.

“Alcanzar la transición energética no es tarea exclusiva del sector privado, es una responsabilidad compartida con gobiernos, con comunidades, y con la misma academia. Que la política de Estado encuentre equilibrio entre la seguridad energética y la transición que demandan todos los países; hacer marco regulatorio integral y sólido que fomente la confianza de los inversionistas y facilite la llegada de los recursos necesarios para su desarrollo”, expresó Murgas.

A su vez, Frank Pearl complementó que, la transición energética que funcione tiene que ser una transición energética, económica y social.

“En una encuesta realizada el año pasado, el 92% de los colombianos piensan que la transición energética bien hecha requiere tiempo; el 89% piensan que la transición justa tiene que ser diferenciada entre los países desarrollados y los países en vía de desarrollo; el 81% tiene claro que la transición energética tiene que tener una consistencia del centro hidrocarburos con otras fuentes de energía”, aseguró.

El presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, instó que se haga una transición energética a la colombiana donde, en primer lugar,”valoremos nuestro ecosistema”.