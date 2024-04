¿Puede una mujer con ovario poliquístico quedar embarazada?

La Dra. Claudia Marcela Villacis, especialista en ginecología y obstetricia, estuvo en Salud Y Algo Más, explicando qué es el ovario poliquístico y cómo se produce esta condición, que puede afectar el deseo de las mujeres de quedar en embarazo.

Según la especialista, durante este síndrome “se genera un incremento de la generación de hormonas masculinas”, esto, a su vez, se ve representado en síntomas como desarreglos en el ciclo menstrual, acné, aumento del bello, caída del cabello, piel y pelo graso, aumento de peso y dificultad para bajarlo, incremento de la insulina y otro tipo de alteraciones.

“Una de las cosas que les pasa a las mujeres con ovario poliquístico es que tienen dificultades para quedar en embarazo. Los ovarios tiene un simbolismo y está asociado con perdida, perdida de un hijo, o de algo que considere como tal; un hijo, una mascota, una posición laboral, y yo tengo que explorar en qué momento se activó algo relacionado con esto”, explicó la doctora.

“Pueda ser que la persona quiera tener conscientemente tener un bebé, pero el 955 lo decidimos de manera inconsciente. No sabemos cómo se deciden muchos de los resultados que planeamos en la vida. Pueda ser que internamente considere que representa un peligro, una dificultad para la vida laboral o inseguridad con la pareja”, ilustró Villacis sobre las consecuencias psicológicas de este padecimiento.

“Gran parte de los síntomas pueden confundirse durante la adolescencia, aunque se ve un poco más en una etapa adulta en la que se considera tener o no tener hijos. Existe de igual manera una predisposición genética, pero puede trabajar en su epigenética para que este gen no se active y no termine desarrollando la enfermedad”.

De igual manera, la Dra. afirmó que esta enfermedad no necesariamente significa que una mujer no pueda quedar embarazada, puesto que “cuando se maneja y se controla, casi que la fertilidad puede ser la misma que una persona en su misma edad y en su mismo contexto, pueden tener sus hijos sin ningún inconveniente”.

¿Cómo se puede tratar?

Entre los tratamientos para este síndrome se encuentran “anticonceptivos orales, y diferentes sustancias que ayudan a tratar los síntomas y de la mano con cambios en los hábitos de vida, adquiriendo una alimentación saludable y evitando el sedentarismo”.

“Cuando se suma el enfoque mental y emocional, el resultado va a ser mucho mejor. Hay casos en los que se suspende el tratamiento, puede volver a presentarse la condición”, sentenció la experta.

Escuche la entrevista completa: