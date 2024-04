En Colombia predomina la seguridad jurídica y todos los contratos se respetan: ANH

Cartagena

Desde Cartagena el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, entregó un parte de tranquilidad en materia de desafíos exploratorios.

Velandia sostuvo que, en Colombia predomina la seguridad jurídica y todos los contratos se respetan; además indicó que, se ha evolucionado con el tema de licenciamiento ambiental.

“En Colombia hemos solucionado muchos licenciamientos ambientales, que era una complicación; hemos generado una articulación muy importante, en la medida en que hemos mejorado nuestro relacionamiento ambiental. Tenemos un patrimonio que rescatar, defender y se valora, es un tema de la seguridad jurídica en los contratos, lo vamos a seguir salvaguardando, superando las dificultades que haya en los temas de conflictividad en los territorios”, señaló.

Orlando Velandia insistió en que, “la gente se quedó con el mensaje, como no vamos a firmar nuevos contratos es que se acabó la exploración en Colombia, no; tenemos 302 contratos, tenemos muchas áreas por explorar, muchos compromisos exploratorios que las compañías no han realizado, muchos pozos que tenemos en las metas de las compañías por acometer en los próximos años, en eso estamos concentrado”.

En el marco de la semana Arpel y Natugas exteriorizó que, la organización se encuentra en el desarrollo de nuevos desafíos exploratorios para seguir cubriendo información geológica del mar Caribe; sumado al importante elemento que van a trabajar y es en el tema de mejorar nuestro factor de recobro.

“El 50% más o menos de nuestro crudo que producimos en Colombia, son crudos pesados menores a 15 grados API; de esos, 5 casi 3 estamos produciendo como factores de recobro. Tenemos un largo espectro de trabajo de inversiones, hay compañías interesadas en invertir en el país en este aspecto, estamos esperando también las condiciones regulatorias para que las compañías puedan invertir en este factor de recobro”, expresó el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia.

Indicó que, si bien es cierto la política en materia de Hidrocarburos del país ha definido una línea de no seguir ampliando la frontera exploratoria, Colombia tiene más de 15 millones de hectáreas con contratos vigentes.

“Más de 300 contratos donde tenemos un escenario para seguir explorando y buscando la política de gobierno, a punta de que aprovechemos al máximo lo que tenemos ya descubierto en el marco los contratos ya firmados que se seguirán obviamente respetando”, aseguró.

Puntualizó, “recobro potencializar esos recursos ya descubiertos, seguir explorando en las áreas ya contratadas y avanzar en el desarrollo y en el aprovechamiento del gas (…) no tenemos la perspectiva de ofrecer nuevas áreas para búsqueda de hidrocarburos sobre todo en la franja del Piedemonte Llanero”.

Para la Agencia Nacional de Hidrocarburos es importante trabajar articuladamente, interinstitucionalmente en el país, con el fin de avanzar en la definición de las reglas de juego para que las compañías que han descubierto importantes yacimientos de gas en el mar Caribe puedan llevar al mercado todo el desarrollo de los clústeres necesarios.

“El enfoque que tiene el país actualmente es el desarrollo del gas, seguimos haciendo trabajos exploratorios para seguir garantizando la autosuficiencia del consumo y producción para el uso nacional”, sostuvo Velandia.

En medio del panel competitividad de los recursos hidrocarburíferos de la región, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos manifestó que cuentan con un instrumento jurídico para crear figuras que permitan a pequeñas compañías trabajar en áreas productivas.

Empresas que tienen experiencia en la operación de campos pequeños, para que ayuden a desarrollar esos activos propios.

“Seguimos trabajando en hacer ajustes a nuestros términos contractuales, porque a veces nos quedamos con los paradigmas de que hay cosas que no se pueden mover en los contratos, estamos en una tendencia de hacer algunos ajustes. En los últimos dos años se han hecho ajuste para que las compañías puedan trabajar de mejor forma, estamos pensando en hacer ajustes en el tema de garantía contractuales”.

Una tarea pendiente que el país tiene que acometer, para respaldar las inversiones exploratorias que en Colombia son muy altas.