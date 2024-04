Prisa Media pide al general Federico Mejía presentar pruebas sobre acusaciones contra La W

A través de un comunicado dirigido al ministro de Defensa, Iván Velásquez, el gerente general de Caracol S.A. y CEO de Prisa Media América, Felipe Cabrales Urdaneta, se pronunció acerca de los señalamientos del general Federico Mejía –actual comandante del Comando Específico del Cauca del Ejército Nacional– contra W Radio y sus periodistas.

Según el general Mejía, este medio supuestamente habría recibido “sobornos” para favorecer al general (r) Jhon Jairo Rojas, quien ha sido vinculado con supuestos nexos con grupos armados que, no obstante, no han sido probados hasta la fecha.

Dichas afirmaciones fueron plasmadas en un documento enviado a la Fiscalía General de la Nación, en el que sostiene lo siguiente: “El término ‘General de la Paz’ nace de la manipulación de medios (La W Radio) donde a través de dádivas y demás elementos, le permiten generar propósitos personales que finalmente lo envalentonan a través de sus deseos perversos de alcanzar el poder sin importar la grandeza de la institución (sic)”.

Al respecto, Cabrales advirtió que la empresa recibe “con profunda consternación y preocupación las afirmaciones hechas por el general Federico Mejía”.

“Estas acusaciones infundadas y calumniosas constituyen una clara violación de la libertad de expresión y afectan el buen nombre de los comunicadores de esta casa periodística, que día a día se esfuerzan por informar con veracidad y objetividad”, indicó el gerente general.

Así mismo, afirmó que “Prisa Media, conglomerado periodístico al que pertenece W Radio, exige al general Mejía presentar las pruebas que sustenten sus afirmaciones o proceder de inmediato a presentar una rectificación y disculpa pública, reservándonos el derecho a presentar acciones judiciales para proteger los derechos del medio de comunicación y sus colaboradores”.

“A nadie le he dado dinero para hablar bien de mí”

El general (r) Jhon Rojas pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar del informe que tiene en su poder W Radio.

Sobre el señalamiento del general Mejía al general (r) Rojas de que le dio “dádivas” a W Radio a cambio de que este medio hablar bien suyo como “el general de la paz”.

“A nadie le he dado algún dinero o dádivas para que hablen bien de mí. La W, como otros medios, informó sobre el trabajo social tan importante en el Cauca y a hoy tienen 96 casas por entregar”, explicó.

Julio Sánchez Cristo pidió la renuncia al general Mejía

Frente a estos señalamientos, Julio Sánchez Cristo, director de La W, aseguró que “vamos a ponerle tatequieto al manejo de chismes”.

“Si todo lo que dicen esos escritos del Ejército contra el general Rojas se prueba y es cierto, el general Rojas debería estar en la cárcel (…) no conozco al general Rojas, no lo he visto en mi vida, pero sí he conversado con él aquí en La W y si hablamos del ‘General de la Paz’ fue por unas actividades cívicas que él adelantó con la comunidad en el Valle del Cauca (en el primer semestre del año 2023)”, expresó Sánchez Cristo.

“Si usted tiene cómo probar que el general Rojas nos dio alguna dádiva a cambio de llamarlo ‘El General de la Paz’, me retiro de este programa hoy mismo”, advirtió el director de este medio.

Además, cuestionó el origen de los señalamientos del general Mejía: “¿Un general de la República, sugerir corrupción en La W? No se lo voy a tolerar. No sea cobarde, enviando documentos a la Fiscalía y escondiéndose detrás de ellos”.

Así habrían enlodado a general del Ejército para evitar ascenso a comandante

En septiembre de 2023, La W conoció una serie de informes relacionados con el general Luis Ospina, comandante del Ejército Nacional; el general (hoy retirado) Raúl Vargas, comandante de la Tercera División; y del general Federico Mejía, actual comandante del Comando Específico.

En ese informe, que está en poder de La W, se adjuntan una serie de supuestos hechos que habría cometido el general (r) Jhon Rojas y lo vinculan con supuestos nexos con grupos armados, lo cual, hasta la fecha, no se ha probado.

Lo llamativo de este caso es que los tres informes de los tres generales se hicieron coincidencialmente el mismo día, 22 de septiembre de 2023. Posteriormente, el 25 de septiembre, se radicaron ante la Fiscalía General de la Nación.

Hasta la fecha, lo que ha podido establecer este medio es que al general no se la escuchado ni en indagatoria ni en entrevista ni ningún tipo de declaración.

Sin embargo, el documento que contiene las supuestas pruebas incluye una serie de conjeturas y de comentarios como los siguientes:

“El general ROJAS GÓMEZ llama a alias Marcos Pacífico para alertarlo de una operación dirigida a su estructura y posteriormente lo hace nuevamente para verificar su estado. Una fuente reconoce la voz del general ROJAS esta llamada fue recibida en altavoz”.

“No ejercía un adecuado liderazgo conforme a los lineamientos que rigen el actuar del personal militar, toda vez que, frente a sus subalternos, ejercía conductas orientadas a la realización de actos indecorosos”.

“Un general de la República debe ser modelo de ciudadano ejemplar y servidor público comprometido con el cumplimiento de la misión institucional y sus principios, ya que representa la más alta dignidad en el Ejército”.

“El ELN trata de buscar acercamientos en otros escenarios, debido a, palabras textuales,” se nos fue el general” y hay que buscar alguien que recomponga el hilo roto entre la estructura el Ejército, que garantice nuevamente las alianzas oscuras de la Fuerza Pública con la estructura ilegal armada. Escenario que se presentó en un municipio del Macizo”.

“Bacanales, trago y mujeres que fueron organizadas por el Sr. BG. Jhon Jairo Rojas en la ciudad de Popayán, casa que fue prestada por el Sr. Giovanny, a las afueras de la ciudad en donde departían y efectuaban actos indecorosos, no propios de la conducta de un general de la República”.

“Ocultó información como atentados, quema de maquinaria año 2022, homicidios etc., situaciones que nunca fueron reportadas en el sistema de información Operacional de Ejercito. Información que fue sustraída de medios abiertos”.

“Un soldado profesional del Ejército señala que participó en la operación militar que dio muerte en desarrollo de operaciones militares a alias ‘Mayimbú’ e indicó supuestamente que se tuvo información de computadores y celulares, y lo primero que hicieron los integrantes de la unidad que hizo la operación fue borrar el contacto del señor BG. ROJAS GÓMEZ”.

Sin embargo, en estas y otras acusaciones, no se adjutaron pruebas por parte de los generales.

Además, una de las afirmaciones que llaman particularmente la atención en el documento es la que dice lo siguiente: