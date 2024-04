Alcaldía de Bogotá entregó tramos 2 y 3 de Av. Guayacanes en el sur occidente de la ciudad

La capital colombiana celebró un hito en su infraestructura vial con la entrega de los tramos 2 y 3 de la Av. Guayacanes, marcando un paso significativo para la movilidad de los bogotanos que viven en el sur occidente de la capital.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, subrayó la importancia de este proyecto que ha sido una prioridad en el desarrollo urbano de la capital.

“La entrega de estos tramos es fruto de un trabajo constante y colaborativo entre diferentes administraciones, con un objetivo claro de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, afirmó Galán.

La jornada de inauguración no solo marcó el avance en la infraestructura vial, sino que también promovió la actividad física y el uso sostenible del espacio público.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) organizó una jornada especial en el parque Ciudad Alsacia, proporcionando a la comunidad la oportunidad de disfrutar de un ambiente saludable y de integración social.

Los beneficios tangibles de la nueva Avenida Guayacanes son notables, con una reducción estimada de tiempo de viaje de hasta el 85%, pasando de 2 horas a tan solo 30 minutos en el trayecto. Esta mejora no solo impacta la movilidad, sino que también fortalece la seguridad vial y la conectividad en la zona.

La construcción de estos tramos implicó desafíos técnicos y legales que fueron superados. “Esta obra es resultado del esfuerzo conjunto de la comunidad, el sector público y privado, demostrando que cuando trabajamos juntos, logramos grandes avances para nuestra ciudad”, comentó Galán durante el evento.

Claudia Diaz, secretaria de Transporte, destacó la visión de una movilidad sostenible que promueva alternativas de transporte público eficientes y seguras. “La entrega de estos tramos es parte de un plan integral que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, fomentando el uso de medios de transporte amigables con el medio ambiente”, expresó Diaz.