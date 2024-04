Petro pidió a congresistas “salvar” la reforma a la salud

“Le pido a los congresistas aquí presentes que el lunes traten de salvar la reforma a la salud, porque es salvar a la gente”, dijo Petro en medio de la entrega oficial de equipos básicos de salud, durante el gran cabildo abierto en materia de salud, en beneficio de las comunidades de Bolívar.

Aseguró que, “el Congreso de la República puede reconciliar con la población; la legitimidad de una institución depende del apoyo diario y cotidiano. Ese apoyo se pierde porque no está mirando las necesidades de la gente y el Congreso sí que tiene décadas de no mirar las necesidades de la gente”.

El presidente cuestionó: “cómo así que han priorizado la inversión pública para hacer carreteras 4G y no hay un solo proyecto de agua potable, ¿el agua potable no es esencial?”.

Desde Cartagena, el mandatario colombiano le pidió al superintendente de Salud que garantice el pago de las EPS que se han intervenido.

Además, pidió que se garantice a clínicas y hospitales entrar en programas de formalización de su fuerza laboral.

“Le he pedido al superintendente de Salud, atacado por la procuradora, que garantice que en ese pago de las EPS que se han intervenido, se garantice que clínicas y hospitales entren en programas de formalización de su fuerza laboral. Tiene que ser uno de los frutos de la intervención del Gobierno, como tiene que ser otro de los frutos que el precio de las medicinas baje y que cada EPS intervenida pueda contratar de su unidad de capitación los equipos básicos de salud en los territorios donde son fuertes”, sostuvo el presidente.

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, enfatizó que sigue dando la lucha por la reforma e insistió en que el cambio lo requiere con urgencia el país.

Jaramillo aseguró que el Senado de la República está en el punto de retomar la discusión del proyecto de ley para transformar la salud en toda la nación.

“Yo creo, señor presidente, que ya estamos en un punto, en el cual el Senado de la República, con una decisión mayoritaria el próximo martes, decida retomar ese proyecto de ley para transformar la salud en este departamento y en toda la nación”, expresó el ministro.

Exteriorizó: “no es cierto que no quieran transformarse las EPS, ya es hora que los recursos lleguen a quienes les prestan a ustedes la atención, que son por supuesto los hospitales, que son las clínicas particulares. Aquí han quebrado las clínicas por no pagarles”,

El presidente aseguró que la extrema derecha utiliza la tesis falsa de “que no hay plata para financiar el sistema de salud que se propone, propone”.