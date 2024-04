Denuncian irregularidades en el hospital de Aracataca, Magdalena

Aracataca, Magdalena

Habitantes del municipio de Aracataca, Magdalena, denuncian irregularidades en la prestación del servicio en el hospital Luisa Santiaga Márquez, según indica el personal asistencial de la ESE, no cuentan con sabanas, carecen de ventilación y medicamentos para atender a los usuarios.

“La verdad que es lamentable lo que está sucediendo en el hospital Luisa Santiaga Márquez, donde no existen las condiciones mínimas, para prestar una atención óptima, porque no existen equipos, ni la dotación necesaria para una buena atención. Esto da es tristeza, de ver nuestro Hospital tan acabado”, dijo Leiter Salgado, alcalde de Aracataca.

Ante esta situación hacen un llamado a los gobiernos departamental y nacional a que intervengan el hospital, “l señor gobernador, le pido que llegue al municipio y verifique en qué estado se encuentra el hospital. Al Presidente de la República le pido de corazón que intervenga el hospital, que le dé la intervención al municipio de Aracataca”, puntualizó el mandatario local.

Esta no sería la primera vez que la comunidad denuncia irregularidades en la atención de este centro asistencial, la junta directiva del sindicato de trabajadores y empleados de la salud en el municipio de Aracataca, Magdalena, ya lo habían hecho asegurando que el ente de salud afrontaba problemas como deudas en los salarios de algunos empleados, el no pago de los retroactivos, el no pago de períodos de vacaciones.