Hospital de Aracataca, Magdalena, en crisis financiera

A través de un comunicado, la junta directiva del sindicato de trabajadores y empleados de la salud en el municipio de Aracataca, Magdalena, afirmó que en varias ocasiones se han reunido con seis gerentes que han sido nombrados por el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, con quienes han tratado la situación crítica de la institución y hasta la fecha no han tenido solución.

Según los veedores, ven con preocupación que los procesos no son continuos y que en la actualidad el ente de salud afronta problemas como deudas en los salarios de algunos empleados, el no pago de los retroactivos, el no pago de siete períodos de vacaciones.

Asimismo, manifiestan que no se ha realizado el pago a los fondos de pensiones, no cuentan con afiliación a una caja de compensación familiar, a pesar de que esto es descontado.

“Nos encontramos en una penosa situación en nuestra institución hospitalaria, ya que presenta muchos problemas desde hace tiempo que no se han resuelto, entre ellos, pagos a los trabajadores, estamos desafiliados a Cajamag desde el 2008″, manifestó Javier Iriarte, líder de Sintrasmag en Aracataca.

Otra de las quejas es que el programa bandera de la Gobernación del Magdalena, ´Médico en tu Casa’ no genera ingresos a la institución, ocasionando gastos adicionales en la contratación de profesionales y auxiliares y en varias oportunidades aseguran que han utilizado a los médicos de consulta externa, ocasionando un trauma en el servicio.

Finalmente, el sindicato manifiesta que la institución tiene un déficit mensual de $ 90.000 millones de pesos, por lo que hacen un llamado al Ministerio de Salud para que tome cartas en el asunto.