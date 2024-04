Carlos Lozada arremete contra la JEP: “dos billones en presupuesto y cero resultados”

El senador y exintegrante del secretariado de las Farc Carlos Antonio Lozada arremetió nuevamente en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), señalándola de tomar decisiones en contra de las garantías de los excombatientes de la guerrilla.

Haciendo alusión a un derecho de petición criticó que ese tribunal no ha emitido sentencias a 7 años de su inicio y reiteró los cuestionamientos por, según su postura, la falta de concesión de amnistías, mientras se produce un gasto billonario en su funcionamiento.

“Sumamos esto (una tabla de gastos) y nos dan 2 billones largos de presupuesto, para cero resultados” dijo tajante.

Asimismo, el senador Lozada criticó las recientes decisiones de la magistratura por ejemplo en el caso de Rodrigo Granda, la cual dejó su futuro en manos de las autoridades paraguayas, asegurando que la JEP sigue tomando determinaciones con “odio”.

“Que se pongan la toga de la paz y no que sigan tomando decisiones basados en el odio, la estigmatización porque ese no fue el objetivo con el que se creó esta jurisdicción” afirmó.

Frente a las resoluciones de conclusiones cuestionó que no se haya emitido sino 3, que según su análisis son parciales y que no están buscando hacerles el quite a las sanciones.

“Les debe dar pena volver a poner cero, entonces el secretario ejecutivo le da la vuelta a la respuesta (...) tampoco han hecho nada en esto” dijo Lozada.

Según el congresista, no van a “renunciar a la defensa de nuestros derechos como ciudadanos, como gente que firmó y está cumpliendo un acuerdo de paz que le puso fin a una confrontación”.