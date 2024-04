Se complica resurrección de la reforma a la salud: comisión accidental no despega

Se enredó la apelación que presentó el Pacto Histórico contra el hundimiento de la reforma a la salud. Este miércoles 17 de abril vencía el plazo para la radicación del informe de la comisión accidental designada por el presidente del Senado, Iván Name, para estudiar la posibilidad de revivir el proyecto, pero dicho informe no está listo y todo indica que se va a demorar.

El escenario no es muy alentador para el proyecto del Gobierno, pues la subcomisión la integran los presidentes de las siete comisiones constitucionales y de ellos ya renunció Germán Blanco, presidente de la Comisión Primera, por un presunto conflicto de interés, teniendo en cuenta que su esposa es gerente de una IPS.

Otros senadores se declararon impedidos por la financiación de Keralty a sus partidos, mientras que la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, tendría que apartarse antes de que sea recusada, porque ella participó de la votación en la que se hundió la iniciativa en la Comisión Séptima del Senado y no podría ser juez y parte.

En cuanto al fondo de la decisión, los asesores jurídicos de varios congresistas consideran que no se cumplirían los requisitos para tramitar la apelación, pues tendría motivaciones de carácter político y, aparentemente, no se habrían presentado vicios de procedimiento u otras irregularidades. Además, hay quienes señalan que el recurso debió ser sustentado ante la Comisión Séptima tan pronto se hundió la reforma, lo cual no sucedió.

El presidente del Senado definirá en las próximas horas el nuevo plazo para rendir el informe, mientras el Gobierno intenta conseguir los votos para revivir el proyecto.b