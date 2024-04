“No se puede manifestar por arte de magia”: Andrea Novoa, terapeuta espiritual

Andrea Novoa, terapeuta espiritual y escritora bestseller, especializada en diferentes habilidades relacionadas con el bienestar, entre ellas la manifestación, estuvo en Salud Y Algo Más hablando sobre su nuevo libro ‘Si lo quieres, manifiéstalo’, el cual estará lanzando este 20 de abril, en la Feria del Libro de Bogotá 2024.

Para Andrea, la manifestación de los deseos es un arte y “no se puede manifestar por arte de magia, porque se necesita que uno sea una persona abundante que aprende a encontrar sus bloqueos y limitaciones y a ser esa persona que atrae la abundancia”.

“Primero tengo que hacer esto realidad en mi mente, en mi energía, para que ocurra en la vida como tal”, afirmó la experta.

Según Novoa, una de las acciones principales es explorar qué es lo que impide alcanzar los deseos, “esto se trata de frecuencias vibratorias en la energía, que coincidan con la de lo que deseamos”, para lo cual recomienda explorar las creencias subconscientes y de las vidas pasadas”.

“Nosotros atraemos lo que pensamos, tanto si lo queremos o si no lo queremos”, afirma la autora, que aconseja realizar una lista de qué es lo peor de lo que queremos manifestar y darnos cuenta de las creencias limitantes que tenemos preconcebidas frente a ese deseo.

“A veces tratamos inconscientemente de reparar nuestro linaje genético, hay que ir a explorar qué creencias están almacenadas en la mente subconsciente, para reprogramar con creencias que nos ayuden a conseguir lo que realmente queremos”, añadió.

La especialista explicó que manifestar se considera un proceso de construcción y deconstrucción: “tengo que derribar todo lo que no quiero, pero que me tocó vivir, haciendo consciencia de que es una realidad que se ha repetido en otras vidas y empezar a crear de nuevo”.

Sobre la voluntad subconsciente, la escritora indicó: “La mente consciente me ayuda a hacer las actividades que necesitan, pero solo actuamos un 5% con ella”; por otra parte, aseveró “la mente subconsciente no sabe lo que es bueno y malo, simplemente almacena todo lo que nos va pasando y repite, porque tiene principal objetivo la supervivencia”.

¿Cómo se debe manifestar?

La terapeuta Andrea Novoa recomendó aplicar lo denomina como ‘el punto de giro’, que lleva a las personas a manifestar su realidad en positivo, más que en negativo.

“Hay que cambiar lo que no quiero por lo que sí quiero, si van a decir ‘quiero pagar mis deudas’, se debe cambiar por ‘mantengo mis cuentas al día’, ‘la abundancia fluye sin límites a través de mí’. No se puede atraer algo si se piensa en negativo, no se puede atraer dinero si a lo largo de la vida se ha dicho que es malo; hay que empezar a decir ‘el dinero es maravilloso, trae bienestar’ y cambiar la energía que uno le otorga a las cosas”, sugirió.

Andrea Novoa estará lanzando el libro ‘Si lo quieres, manifiéstalo’, durante la Feria del Libro de Bogotá 2024, a partir de las 5:30 de la tarde, en el Gran Salón D de Corferias.

Escuche la entrevista completa a continuación: