Alexandra Pumarejo presenta su libro ‘Reconócete, ámate y libérate’

En diálogo con La W, la conferencista, consejera, escritora y columnista Alexandra Pumarejo brindó detalles acerca de su libro ‘Reconócete, ámate y libérate’, en el cual formula más de 100 preguntas y ejercicios sencillos para guiar “de manera amorosa y motivadora” a sus lectores a que, día a día, vayan “descubriendo a ese ser maravilloso” que habita dentro de cada uno.

Según la autora, su libro plantea al lector los siguientes interrogantes: “¿Por qué somos como somos? ¿Cómo perdonar y perdonarnos? ¿Por qué no logramos la vida que soñamos? ¿Cómo sentirnos felices y seguros en nuestras relaciones? ¿Cómo ser más auténticos? ¿Por qué no nos sentimos suficientes? ¿Cómo tomar las riendas de nuestra vida? ¿Cómo conectarnos con el agradecimiento y la abundancia?”.

“Este libro lo que hace es que uno asuma la responsabilidad por la vida y por las decisiones, por toda la actitud que uno tenga. Uno no es monedita de oro, solamente asumiendo la responsabilidad por nosotros mismos es que podemos generar el cambio y si pensamos que somos perfectos, no hay autocrítica o culpamos a los demás a la sociedad, al país o a los papás, no podemos generar el cambio”, explicó la autora.

Por eso, reiteró que “la única persona a la que podemos cambiar, mejorar o modificar e a nosotros mismos, entonces este libro es para que nos pongamos luz reflectora sobre nosotros”.

De esta forma, ‘Reconócete, ámate y libérate’ es un paso a paso para que las personas aprendan cómo no sentirse solas ni desamparadas, ya que recoge varias de las historias y anécdotas de la autora en su camino personal hacia el autodescubrimiento.

Por otra parte, sobre la reflexión acerca de cómo nos gustaría que la gente nos recuerde cuando dejemos de existir en esta vida, la autora explicó que esa es, precisamente, la razón de ser de su libro: “Uno realmente tiene que hacerse la pregunta: ¿Cuál es el recuerdo que yo quiero dejar? ¿Cómo quiero que la gente se acuerde de mí? ¿Cómo los hice sentir: amados y tranquilos o abandonados? Es una oportunidad de mirar hacia adentro y generar el cambio”.

Según la reseña del libro, dirigida a sus lectores, este texto busca convertirse en “una herramienta invaluable para transformar tu ser interior, un cambio que también se verá reflejado en tu cotidianidad y en la forma como te relacionas con quienes te rodean”.