Petro se reunió con su comité político para analizar impacto de marchas del 21 de abril

Julio, sé que hay un sector de la gente que me quiere muerto y que es la misma que aplaudió que mataran 6402 jóvenes y se creyó el cuento que eran guerrilleros, claro que la escucho y me asusta que lleguen al poder de nuevo. Ellos no quieren dialogo, solo frenar las reformas "per… https://t.co/IoGYiMAxvB