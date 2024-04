"No es un testigo inventado": defensa de procesado de Daily Cop al presidente Petro

El abogado Víctor Muñoz, defensor de Ómar Hernández, el supuesto creador de la empresa de criptomonedas Daily Cop, envió una carta al presidente de la República, Gustavo Petro, en la que asegura que su cliente no es un testigo inventado dentro de la investigación que se adelanta por el supuesto aporte que se habría hecho a la campaña presidencial del Pacto Histórico y por la compra de una avioneta.

“Ómar Hernández, mi cliente, no es un testigo inventado, es una persona que existe, y que actualmente se encuentra en un proceso de colaboración ante la Fiscalía, colaboración con la justicia, que deberá surtir todos los tramites que por ley estamos obligados, y cuyo mecanismo de colaboración se delimita bajo las prerrogativas de la justicia restaurativa, mecanismos absolutamente legales, uno de los cuales se encuentra acogido actualmente, mi cliente”, señaló el abogado.

De esta manera el penalista le respondió al jefe de Estado, quien en las últimas horas se pronunció sobre este caso asegurando que “buscan y buscan y no han encontrado un peso. Se han inventado testigos de criptomonedas en hechos hasta risibles como comprar una avioneta cuando no he comprado ni un carro, ni un metro cuadrado de tierra. Una y otra vez se estrellan, pero su objetivo si es claro, buscan la excusa para tumbar al presidente de la República porque defiende a los trabajadores, a los campesinos, a la gente indígena, a las regiones excluidas y al barrio pobre”.

Eso se dio en medio de la estafa en la que se convirtió Daily Cop y en la que las víctimas habrían perdido sus ahorros en este modelo de negocio de las criptomonedas que al parecer se habría quedado con 120.000 millones de pesos.

Precisamente, de manera reservada, Ómar Hernández ha venido negociando con la Fiscalía un principio de oportunidad a cambio de entregar pruebas acerca de la financiación, al parecer ilegal, que se hizo de la campaña presidencial del Pacto Histórico.

Entre tanto, Hernández fue imputado por los delitos de lavado de activos y captación masiva de dinero a través de su empresa de criptomonedas Daily Cop.

Sin embargo, el abogado Muñoz señaló que su cliente ha recibido amenazas de muerte en la estación de Policía donde permanece recluido.

“En la matriz de colaboración que entregó el señor Ómar Hernández DouxRuisseau a la justicia, específicamente en el punto 6, se compromete a servir de testigo directo sobre cómo la empresa de aviación SADI SAS, a través del presunto testaferro Carlos Restrepo, fue comprada una aeronave con el dinero captado ilegalmente a las víctimas de la criptomoneda, y puesta al servicio de la campaña presidencial de la coalición por el pacto histórico. Y que este acuerdo fue efectuado y ofrecido, por el señor Ricardo Roa, gerente de la campaña y uno de los dueños de la criptomoneda y pirámide, por un valor de colaboración en campaña por más de ($1.000.000) USD, mi cliente estuvo personalmente en esta reunión, y está dispuesto a ratificar su testimonio ante los distintos organismos competentes, donde se requiera esta misma, para aclarar la verdad”, se lee en la carta del abogado Muñoz.

Esa ayuda se habría hecho efectiva a través del préstamo de un avión que Daily Cop le compró a la compañía Sociedad Aérea de Ibagué del extraditado narcotraficante Carlos Restrepo y el cual fue usado para transportar al candidato y a otros integrantes de la campaña, sin aparentemente reportar ante el CNE el valor de los vuelos hechos, que ascendería a los $4.000 millones.