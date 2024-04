La marcha del 1 de mayo no es del presidente sino de los trabajadores: Alejandro Ocampo

Los congresistas Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, y Paloma Valencia, del Centro Democrático, conversaron en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre las manifestaciones programadas para este miércoles 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, en donde participará el presidente Gustavo Petro.

Para iniciar, el representante Ocampo comentó que “el presidente sale a marchar con los trabajadores porque el Gobierno está del lado de los trabajadores, del lado de la clase popular. Esa marcha del 1 de mayo no es del presidente, sino de los trabajadores, ese día salen los docentes, las enfermeras, los obreros, la gente que con su esfuerzo hace riqueza en este país”.

En esa misma línea, mencionó que “el problema de la reforma a las pensiones es porque se va a impactar Seguros Bolívar y otros grandes empresarios que financian partidos políticos, a ellos no les importa el futuro de la gente, ellos están peleando por sus financiadores.”

Por su parte, la senadora Valencia resaltó que “Colombia enfrenta una serie de problemas que son estructurales y se necesitan soluciones y no discursos, pero como la izquierda, sobre todo la petrista, se ha vuelto la reina de los derechos de papel, entonces ahora están en una competencia de marchas, pero para que salga bien entonces toman una marcha que es de los trabajadores”.

Añadiendo que “el presidente se cree poeta y no es intelectual y literariamente no nos está aportando nada, lo que se necesitan son soluciones y el Gobierno haciéndose autohomenaje. El Gobierno es ególatra y le parece muy difícil escuchar”.

Fiduprevisora no tiene auditoría a horas del inicio de nuevo modelo de salud para docentes

Por otra parte, los congresistas se refirieron a las alertas frente al nuevo modelo de salud para los profesores.

“Yo puse las alarmas hace como 10 días y les dije que no fueran a jugar con los recursos de los profesores. La idea que ellos plantearon de una red de servicios más grande me parece viable, que sean varias clínicas, pero lo complicado es que muchos docentes no tienen claro si lo van a atender”, dijo Ocampo.

A su vez, la senadora del Centro Democrático dijo que “ha habido improvisación sobre esto. Es muy importante esto que está pasando con el sistema de salud de los maestros, que era la gran apuesta del Gobierno, fracasando delante de todos por el propio Gobierno, para que los colombianos entiendan lo que se nos viene con todo los demás”.

