No pueden pedir más, estoy cumpliendo procedimientos: Márquez por ejecución de MinIgualdad

La vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, en las últimas horas atendió la citación al debate de control político agendado por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, donde expuso las razones de la baja ejecución de la cartera de Igualdad, que no supera ni el 1% desde su creación.

La alta funcionaria aseguró que no es una tarea fácil y más cuando se crea una entidad desde ceros.

“Si hoy no estamos ejecutando, no es porque no podamos, es porque estamos creando una institución de cero. En cien años aquí no se había creado un Ministerio como el que estamos creando nosotros”, dijo Márquez.

Además, la vicepresidenta y ministra aseguró que no le pueden pedir más en ejecución ya que actúa bajo los lineamientos legales.

“Este es un ministerio que está en construcción. Hacía cien años que no se construía una institución de cero y nosotros en tiempo récord tenemos proyectos para que arranquen en su ejecución. No me pueden pedir más allá, estoy cumpliendo los procedimientos definidos por el Estado en términos de administración pública”, concluyó.