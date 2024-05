Falta de mantenimiento no es la causa: comandante del Ejército tras caída de helicópteros

En diálogo exclusivo con W Radio, el comandante del Ejército Nacional, el general Luis Ospina, se refirió a los cuatro accidentes que han ocurrido en los últimos dos años y en los que se han visto involucradas aeronaves de la institución. El saldo deja, por lo menos, 17 uniformados muertos.

Sin embargo, el general rechazó las críticas que han surgido a raíz de los últimos siniestros en las que se señala que no hay mantenimiento de helicópteros, por lo que fue enfático en decir que las capacidades de la Aviación del Ejército no se han visto afectadas y que no es cierto que haya crisis.

Le puede interesar Corte Constitucional tumbó el Ministerio de la Igualdad por vicios de trámite

“Son hechos desafortunados, son cuatro eventos que hemos tenido desde que inició el periodo del presidente, estamos haciendo nuestras tareas como siempre. Yo he estado utilizando la división de asalto aéreo, de recorrer el país; no es el mejor clima el que tenemos, hay dificultades frente a esto. Todo es materia de investigación, los cuatro eventos que se han presentado, uno de ellos fue lo que pasó en Antioquia que se rapó el helicóptero, los otros tuvieron accidentes, pero están siendo verificados”, dijo el general Ospina.

Por eso añadió que “el mantenimiento no es la causa, esto es muy serio, nunca va a salir una aeronave que no tenga lo requerimientos estrictos”.

Explicando, a su vez, sobre la preservación de los MI que “ya es una etapa que se está adelantando. Por supuesto nos harán falta más helicópteros, pero las necesidades del MI las estamos supliendo con la flota Black Hawk. También hay acercamientos con la Policía que nos ha facilitado medios, las horas de los helicópteros están determinadas por tiempo y están sincronizadas, esto es un relojito, se cumplen las horas que son y que se asignan para apoyo de movimiento de tropas y de alimentación”.

Hace unos días, al menos nueve personas murieron en el accidente de un helicóptero MI-17 del Ejército colombiano en el departamento de Bolívar.

Las víctimas mortales fueron identificadas como el coronel Jesús David Carvajal; el mayor Edward Andrey Espinosa; los sargentos Diego Ramírez y Michael Villanueva; los cabos Cristian Ordóñez y Jhon Olea y los soldados Sman Sanabria, Jesús Montalvo y Yeisson Mendoza.

El helicóptero se encontraba haciendo labores de abastecimiento en zona de San Lucas (Bolívar) cuando minutos después de despegar, se precipitó a tierra.

En total, eran 3 oficiales, 2 suboficiales y 4 soldados que perdieron la vida en estos hechos, pese al esfuerzo de campesinos que llegaron a la zona para prestar los primeros auxilios a los militares.