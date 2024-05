¿Cómo renovar un crédito con el ICETEX? Este es el plazo máximo para tramitarlo en 2024

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) es una entidad que otorga créditos educativos a diferentes tasas y plazos con el fin de que los jóvenes colombianos tengan la oportunidad de acceder a una institución de educación superior para formarse académicamente en el área de su interés; asimismo, durante el inicio de cada semestre o período, el estudiante beneficiario deberá realizar la renovación de su crédito para el respectivo desembolso.

De acuerdo con lo informado por el ICETEX, este se debe llevar a cabo en ciertas fechas específicas y cumpliendo las normas establecidas para que el proceso se desarrolle correctamente y sin inconvenientes. Debido a lo importante que resulta para los jóvenes estudiantes, en W Radio le contamos todo lo que necesita tener en cuenta de la renovación.

¿Cómo se renueva un crédito con el ICETEX?

Lo primero que se debe tener en cuenta es que el proceso se realiza únicamente si el estudiante “tiene semestres pendientes por financiar”, explica el ICETEX; por lo tanto, si es el caso, necesitará adelantar la renovación del crédito educativo “cada vez que finalice un período académico”, esto con el fin de continuar recibiendo apoyo económico por parte de la entidad.

En ese orden de ideas, el ciudadano tendrá que realizar una actualización de datos a través de un formulario en línea que debe ir firmado por el estudiante, este se encuentra de la siguiente manera:

Ingrese a la página oficial del ICETEX o haga clic en el siguiente enlace: https://web.icetex.gov.co/portal

o haga clic en el siguiente enlace: https://web.icetex.gov.co/portal Seleccione la pestaña de ‘Créditos’, luego oprima en ‘Gestión de crédito’ y finalmente en ‘Renovar’.

luego oprima en y finalmente en Lea toda la información que le otorga la entidad y en la parte inferior de la página encuentre el recuadro donde deberá iniciar sesión con su usuario / contraseña. En caso de no tenerlo, cree uno.

con su usuario / contraseña. En caso de no tenerlo, cree uno. Dé clic en ‘Ingresar’ y acepte la política de tratamiento de datos.

y acepte la política de tratamiento de datos. Oprima en las solicitudes vigentes de su crédito y llene el respectivo formulario de actualización.

Una vez complete este paso y haya firmado el documento, llévelo ante su universidad o institución de educación superior para que ellos adelanten el trámite ante el ICETEX. Vale la pena resaltar que si la IES no tiene convenio directo con dicha entidad, el beneficiario del crédito deberá radicar la solicitud de renovación en los canales de atención habilitados, estos se encuentran en la página web https://web.icetex.gov.co/portal en el botón ‘Atención y servicios a la ciudadanía’.

¿Cuál es el plazo máximo para renovar un crédito del ICETEX en 2024?

Como es habitual, el ICETEX publica el cronograma para los procesos de renovación; en ese sentido, los estudiantes tienen plazo hasta el viernes 11 de octubre de 2024 para realizar el proceso de actualización, presentar el formulario a la institución de educación superior y solicitar giros adicionales a los que haya lugar.

Es importante destacar que si no efectúa en el tiempo establecido o no se completa correctamente el trámite, la entidad no hará el desembolso.