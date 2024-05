¿Cómo diferenciar un zancudo hembra de un macho? Solo uno de ellos podría trasmitir Dengue

Los mosquitos, también conocidos como zancudos, según National Geographic, se llaman de tal manera “para diferenciar a los miembros de varias familias de insectos del orden de los dípteros y el suborden de los nematóceros”, estos se caracterizan por tener cuatro etapas en su vida: el huevo, la larva, la pupa y el adulto.

El término ‘zancudo’ es más usado en países latinoamericanos, como Perú, Venezuela, Honduras, Chile y Colombia, y predominan su incubación principalmente en aguas estancadas, ya sea de lagos, tanques, charcos o humedad.

Esta especie es conocida principalmente por ser portadora de enfermedades como:

La malaria.

Dengue.

Virus del Nilo occidental.

Chikungunya.

Fiebre amarilla.

Zika.

¿El que pica es el macho o la hembra?

Una de las dudas más presentes en los casos de picaduras de mosquitos es cuál de los géneros es el que pica, la respuesta es que solo las hembras pueden hacer esta actividad.

La respuesta es que solo las hembras pueden picar porque necesitan la sangre, no precisamente como alimento, sino para poder producir huevos. “Tanto macho como hembra pueden vivir bien sin picar, lamiendo sustancias como el néctar de flores como otras sustancias azucaradas, pero una hembra no pondrá huevos si no logra obtener sangre”.

Las hembras adultas generalmente se identifican por la presencia distintiva de bandas abdominales basales pálidas. La característica visible de diferenciación entre las hembras y los machos está en las antenas delgadas y lisas en las hembras, y plumosas en machos.

¿Cómo prevenir la picadura del dengue?

los síntomas tienen duración de entre 2 y 7 días, siendo el más común la fiebre acompañada de otros que son clave para identificarlo, como:

Náuseas, vómitos

Sarpullido en el cuerpo.

Molestias y dolores detrás de los ojos, musculares, en las articulaciones o en los huesos.

“El dengue más grave si ya se tuvo en el pasado, por lo que estas personas también deben estar atentas (…) este baja las plaquetas, entonces es mejor no tomar medicamentos como Advil, Ibuprofeno y Aspirina, es mejor manejar los síntomas con Acetaminofén y Dolex”, aseguró.

El dengue no tiene tratamiento, por lo que la indicación es el reposo, esperando a que el sistema inmune logre revitalizarse.

“Es clave acudir al médico en caso de las señales de alerta, mencionando sus viajes recientes, descansar lo mayor posible y beber muchos líquidos (…) las familias deben estar atentas a la acumulación de agua, que los recipientes exteriores e interiores estén vacíos, voltearlos, no acumular basuras y, en el caso de las piscinas, mantenerlas limpias, con cloro, que impida la vitalidad del mosquito”.