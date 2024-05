Si Congreso no aprueba cupo de endeudamiento, Gustavo Petro decretará emergencia económica

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro defendió el proyecto de ley que planea aumentar el cupo de endeudamiento, asegurando que no es plata para el Gobierno. Además, advirtió que, de no ser aprobado, el país entrará en cesación de pagos o decretará la emergencia económica.

“(…) El proyecto de cupo de endeudamiento no es plata para el gobierno. Nosotros no nos estamos endeudando desde que comenzamos a gobernar. Si las comisiones terceras no aprobaran el proyecto simplemente o hay cesación de pagos o tengo que decretar la emergencia económica. No dudaré en hacerlo”, dijo el mandatario.

Por eso, inmediatamente hizo una invitación a las comisiones que tienen en sus manos el proyecto.

“Así que invito a las comisiones terceras a la responsabilidad fiscal. Gobierno y oposición en el congreso deben unirse en este proyecto y propósito”, agregó.

Por último, el mandatario justificó que el propósito de su proyecto.

“El cupo de endeudamiento es para pagar la deuda vigente con nueva deuda, ojalá más barata. Es lo que siempre han hecho todos los gobiernos para palear el endeudamiento y no dejar caer la inversión pública”, puntualizó.