Asaltado camión de valores mientras abastecía cajero automático en Santa Marta

Santa Marta

Delincuentes asaltaron un carro de valores mientras este se disponía a abastecer un cajero automático, los hechos se presentaron en Santa Marta cuando los delincuentes intimidaron a los empleados de Prosegur y robaron el dinero que iba a ser depositado en el cajero.

“Empleados de una empresa de valores se encontraban aprovisionando un cajero automático ubicado en la Troncal del Caribe. Estos trabajadores fueron abordados por un grupo de personas una de ellas portaba prendas similares a la de la Policía Nacional, son intimidados con armas de fuego y despojados del dinero en efectivo al interior del cajero automático”, dijo el Coronel Jorge Bernal Granada, Comandante de Policía Metropolitana Santa Marta.

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Una vez se conocieron los hechos, las autoridades llegaron hasta el lugar para recopilar la información necesaria que les permita dar con el paradero de los responsables. Hasta el momento la empresa de valores no ha entregado el monto hurtado por los antisociales.