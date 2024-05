Más de 770 pequeños productores bananeros y plataneros mejoraron sus unidades productivas

Santa Marta

En el marco del segundo Congreso Bananero del Caribe celebrado en Santa Marta, Uniban, la principal comercializadora de banano, plátano y productos exóticos en Colombia, presentó avances de su gestión y su compromiso con el desarrollo sostenible.

Dentro de los temas se destaca el trabajo realizado con los pequeños productores bananeros, la estrategia de sostenibilidad corporativa. Además de la Acción Climática, en el que ha sembrado 51.580 árboles y ha restaurado, reforestado y conservado 167 hectáreas de bosque nativo el año pasado, contribuyendo a la conservación de fuentes hídricas y ecosistemas locales.

A esta iniciativa se suma un programa en que implementa acciones para la protección y cuidado del mono tití cabeza de algodón, especie en peligro crítico que ya suma 100 hectáreas enriquecidas para la protección de esta misma especie.

Harina de banano

Desde este escenario también se conocieron nuevas alternativas del consumo del banano como la harina, un proyecto de Banaplus calificado como un superalimento 100% natural, libre de gluten y grasas. Con este producto las personas pueden realizar diferentes recetas a base de banano, lo cual representa otra alternativa de negocio para el sector bananero.

Por su parte el presidente de Augura Emerson Aguirre, abordó los retos que enfrenta este sector productivo, dijo que están relacionados con el “aumento de costos de producción y sostenibilidad que demandan las múltiples certificaciones que tenemos, además, el dólar no nos ayuda y el precio de nuestro producto no es digno, los supermercados no reconocen los factores laborales y sociales de nuestro sector”.