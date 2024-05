Camila Osorio quiere “controlar nervios” ante cruce frente a Ons Jabeur por Roland Garros

La colombiana Camila Osorio, la cara en una jornada de Roland Garros en la que cayó su compatriota Daniel Elahi Galán, se marca como objetivo “controlar la ansiedad” en su encuentro de segunda ronda frente a la tunecina Ons Jabeur, la novena del mundo y tres veces finalista en Grand Slams.

“Es una rival durísima, la última vez en el US Open estuve cerca (5-7, 6-7 en 2023) y lo que quiero es entrar a jugar mi tenis sin pensar más allá y competir, enfocarme en ello y que no me entren la ansiedad y los nervios, que es lo más difícil de controlar”, explicó a EFE Osorio, de 22 años y número 77 del mundo.

La de Cúcuta recordó cómo se puso nerviosa cuando vio a Jabeur “respirando mal” en aquel encuentro de primera ronda del US Open. “Entonces me entraron las ansias de que podía ganar”, evocó. Un error que la colombiana quiere evitar a toda costa.

“Ahora espero también que juguemos en una cancha grande (de Roland Garros), que es uno de mis sueños”, agregó.

Con su victoria este lunes ante la ucraniana Anhelina Kalínina (56 del mundo), Osorio iguala su marca de 2022 y 2023 en la arcilla parisina, cuando también alcanzó segunda ronda.

Ante la ucraniana, la colombiana ganó al remontar un set y salvar tres bolas de partido en el segundo. No obstante, en la tercera mancha, su rival acabó por retirarse por problemas físico.

“Es cierto que empecé un poco tensa, me había ganado en otras dos ocasiones (...) Saqué tres bolas de partido y eso me dio impulso para el desempate. En el tercero, ella tuvo problemas físicos. No me gustó acabar de esa manera, estábamos jugando las dos bien. Me hubiese gustado terminar el partido”, comentó.

El otro colombiano en liza en la arcilla parisina, Daniel Elahi Galán (105º), no encontró la llave para batir al genial e imprevisible italiano Lorenzo Musetti (31º), quien ganó en tres sets (6-3, 6-3 y 7-5) y en dos horas y 25 minutos.

“Irse tan pronto de un Grand Slam es siempre un mal sabor de boca, estoy un poco triste, pero al final hay que sacar lo positivo. Hay mucho por mejorar y muchas ganas de salir adelante”, comentó a EFE el colombiano, cuya mejor participación en un grande son los octavos de Wimbledon en 2023.

Galán no quiso ponerse objetivos para la segunda parte de la temporada y reconoció que tiene “muchos ámbitos de mejora”. “Un poco más de potencia y explosividad son dos cosas a mejorar”, agregó.