No nos enreden, el acuerdo con Farc no es camino para constituyente: Hernán Cadavid

En diálogo con Sigue La W, el representante del Centro Democrático Hernán Cadavid aseguró que el acuerdo de paz con las Farc, no es un camino legal para llegar a una Asamblea Nacional Constituyente, como lo planteó el excanciller Álvaro Leyva.

“Ni el acuerdo de La Habana ni ninguna otra interpretación discursiva es una fuente de derecho para establecer una constituyente. Aquí no nos enreden más: procesos constituyentes es reemplazar la Constitución, es irrespetar la Constitución del 91 a la que se comprometieron a respetar”, dijo.

“En los discursos se abusa de la palabra pueblo y se lo arrogan ellos como si fueran la representación del pueblo, el resto del país yo no sé qué somos, seremos marcianos, porque el pueblo son ellos nosotros no”, interpeló Cadavid.

Aunque el expresidente Juan Manuel Santos rechazó la propuesta del Gobierno Petro, el congresista uribista negó que esté de acuerdo con el exmandatario y aseguró que él es el menos indicado para hablar de lo que se debe o no hacer en el país:

“El expresidente Santos es el menos autorizado par hacer interpretaciones de lo que conviene o no, porque cuando él fue presidente llevaron al pueblo colombiano a decir que serían los colombianos los que dirían que sí o que no, el país finalmente dijo que no y sustituyeron el plebiscito por una proposición en el Congreso de la República e hicieron la implementación”.

Por su parte el representante a la Cámara del Pacto Histórico Alfredo Mondragón respaldó al presidente Gustavo Petro e insistió en que “no es un cuento que el poder reside en el pueblo” y aseguró que no quieren desconocer la Constitución:

“Algunos lo ven como una amenaza otros lo ven como un compromiso con el pueblo colombiano en avanzar en materia de paz. No es una amenaza decir que el estado ha incumplido con los acuerdos de paz con las Farc”, afirmó Mondragón.